婦誤信「理財帶你發」群組 新竹市警識破騙局 保50萬老本

新竹一名50歲張姓婦人誤信詐騙集團陷阱，加入號稱「股市投資理財帶你發」的LINE群組，婦人觀察發現的確有獲利，便主動要求投資，直到在超商與詐團車手面交50萬元現金時被民眾發現有異，向警方報案，警方趕抵時，發現該名陳姓車手未成年，也答不出投資相關資訊，判斷是場騙局，便將陳逮捕，替張婦保住50萬元老本。

警方指出，日前接獲民眾報案，指稱超商有一名婦人正拿大量現金給一名年輕人，報案民眾響起警方近期的反詐宣導，有可能是投資理財詐騙，希望警方到場協助確認。

警方調查，該案手法是詐團以假冒財經名人、理財投資專家等身分，於各社群網路平台刊登「高報酬保證獲利」等一頁式廣告，廣邀學員進入 「LINE投資群組」或「假投資APP」，群組內並有犯嫌冒充專家上課，佯稱可帶領學員操作股市或代為投資賺錢保證獲利，並搭以異性助理言語誘惑（PUA模式），讓被害人卸下心房而匯款入金，之後更安排外派專員車手與被害人面交，使民眾一步步掉入詐騙集團所設下的陷阱。

警方說，該名婦人就是加入「LINE投資群組」，觀察半個月覺得群組內成員有獲利，便主動要求投資，上周依約前往超商交付50萬元現金，但警方獲報趕抵，到場詢問陳姓未成年車手相關投資標的及詳細內容，對方卻答不出來，直接戳破詐騙技倆，便將其逮捕，依詐欺、洗錢防制法及少年事件處理法等罪移送法辦。