快訊

一根菸蒂燒了倉庫！340萬掃地機器人遭殃 廠商告家樂福求償結果出爐

籃球／林書豪下季在哪打球？傳蒙古聯賽已接觸

南韓地鐵隨機殺人現模仿潮 濟州、釜山、大邱國際機場傳炸彈威脅

婦誤信「理財帶你發」群組 新竹市警識破騙局 保50萬老本

聯合報／ 記者王駿杰／新竹即時報導

新竹一名50歲張姓婦人誤信詐騙集團陷阱，加入號稱「股市投資理財帶你發」的LINE群組，婦人觀察發現的確有獲利，便主動要求投資，直到在超商與詐團車手面交50萬元現金時被民眾發現有異，向警方報案，警方趕抵時，發現該名陳姓車手未成年，也答不出投資相關資訊，判斷是場騙局，便將陳逮捕，替張婦保住50萬元老本。

警方指出，日前接獲民眾報案，指稱超商有一名婦人正拿大量現金給一名年輕人，報案民眾響起警方近期的反詐宣導，有可能是投資理財詐騙，希望警方到場協助確認。

警方調查，該案手法是詐團以假冒財經名人、理財投資專家等身分，於各社群網路平台刊登「高報酬保證獲利」等一頁式廣告，廣邀學員進入 「LINE投資群組」或「假投資APP」，群組內並有犯嫌冒充專家上課，佯稱可帶領學員操作股市或代為投資賺錢保證獲利，並搭以異性助理言語誘惑（PUA模式），讓被害人卸下心房而匯款入金，之後更安排外派專員車手與被害人面交，使民眾一步步掉入詐騙集團所設下的陷阱。

警方說，該名婦人就是加入「LINE投資群組」，觀察半個月覺得群組內成員有獲利，便主動要求投資，上周依約前往超商交付50萬元現金，但警方獲報趕抵，到場詢問陳姓未成年車手相關投資標的及詳細內容，對方卻答不出來，直接戳破詐騙技倆，便將其逮捕，依詐欺、洗錢防制法及少年事件處理法等罪移送法辦。

警第三分局分局長林炎巨呼籲，當民眾看到冒用名人的投資廣告，點入網址加入LINE飆股群組後，將被導向假的投資網頁或App。在群組內其他人表示都有獲利，讓人誤以為是「自己的投資會獲利」，結果一切都是騙局，遇到可疑訊息或有任何疑問可立即撥打165反詐騙專線查證，以免成為詐騙集團鎖定對象。

警方趕抵時，發現該名陳姓車手未成年，也答不出投資相關資訊，判斷是場騙局，便將陳逮捕，替張保住50萬元老本。圖／警方提供
警方趕抵時，發現該名陳姓車手未成年，也答不出投資相關資訊，判斷是場騙局，便將陳逮捕，替張保住50萬元老本。圖／警方提供

詐騙集團 車手 LINE

延伸閱讀

「假老婆」要求投資共創未來 他意亂情迷差點失金70萬

新北7旬翁要匯「裝潢修繕款」 銀行員發現這一點報警保130萬

新竹市今早大雨狂炸 9處路段積淹水陸續排除

新竹市公有停車場再多這1處 7日啟用、每小時收費20元

相關新聞

獨／練騎車摔落排水溝身亡 校方憾： 女大生成績優異「夢想當英文老師」

今年6月甫從高雄文藻外語大學畢業的丁姓女大生，為考機車駕照，昨深夜在校門口圍牆外步道練騎機車，未料，疑催油門不慎，連人帶...

卡努颱風台東觀浪！物流業男遭捲走失蹤5天 遺體今早被發現

颱風卡努來襲期間，張姓男子與友人在台東都蘭海邊觀浪，突遭風浪捲走消失在海平面。3日意外發生至今，家屬不放棄希望，多日來持...

婦誤信「理財帶你發」群組 新竹市警識破騙局 保50萬老本

新竹一名50歲張姓婦人誤信詐騙集團陷阱，加入號稱「股市投資理財帶你發」的LINE群組，婦人觀察發現的確有獲利，便主動要求...

台南市交通警察大隊大隊長交接 施衣峯走馬上任

台南市警察局交通警察大隊，今天上午舉行大隊長交接典禮。卸任代理大隊長蔡佳璋在警察局長廖宗山監交下，將印信交給新任大隊長施...

影／特斯拉提前亮燈右轉仍與Gogoro擦撞 肇責誰較大引論戰

新北市新莊區6日發生擦撞車禍，1輛特斯拉預先打了方向燈才右轉，仍與右後方直行的Gogoro擦撞，影片曝光引發網友論戰，雙...

別超速！ 花蓮警公布省道10處測速照相點

花蓮縣警局鳳林分局轄區橫跨鳳林鎮、光復鄉、瑞穗鄉、萬榮鄉及豐濱鄉等5鄉鎮，南北向台9線及台11線經常發生車禍，多為超速導...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦