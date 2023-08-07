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獨／練騎車摔落排水溝身亡 校方憾： 女大生成績優異「夢想當英文老師」
今年6月甫從高雄文藻外語大學畢業的丁姓女大生，為考機車駕照，昨深夜在校門口圍牆外步道練騎機車，未料，疑催油門不慎，連人帶車衝入溝渠，送醫搶救不治。校方表示，丁女從外語教學系畢業，在校成績優異，夢想當英文老師，一畢業就找到補習班教職，沒想到人生才剛起步就發生憾事！
警方調查，22歲的丁姓女大生今年6月才剛從文藻外語大學畢業，昨深夜10時許，丁女為考機車駕照，委託同期畢業的同學曾姓女大生（22歲）先騎機車載她至學校校門口後，丁女在圍牆步道學習騎機車。
未料，丁女疑不熟悉機車催油門的掌控速度，操作不慎下，連人帶車衝破學校旁的護欄，摔落排水溝渠，曾女嚇得打119求救。
警消趕抵現場，救護員發現丁女整個人躺在溝渠一動也不動，攀降下溝渠後，發現丁女已無生命跡象，雖經搶救上岸送醫急救，仍在今晨零時17分許宣告不治。
丁女家住新北市，父母聞噩耗，漏夜趕赴高雄，見愛女最後一面；檢警今天上午相驗遺體，雖家屬對死因無意見，但檢方仍決定擇日解剖複驗，以查明死因。
丁女22歲正值花樣年華，生命瞬間殞落，就讀的文藻大學校方深表遺憾；公關室主任林裕展表示，丁是外語教學系畢業，以教英文為主，丁在校成績表現不錯，丁雖家住新北市，但一畢業就在高雄補習班找到教職工作，打算留在高雄發展，因此才想學騎機車上下班，沒想到，人生才剛起步就發生憾事。
校方說，發生意外當下，在場的曾姓女同學急向警衛室求救，警衛打119後，通知校方，校方先緊急聯絡丁女在高雄的親友到醫院關心。
校方表示，丁女若在平面道路學騎機車，可能僅摔傷而已，研判事發地點夜晚人車少，又有空地，丁女才想在該處學騎車，可能是新手，未拿捏好油門力道因此出事。
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