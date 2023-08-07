卡努颱風台東觀浪！物流業男遭捲走失蹤5天 遺體今早被發現

張姓男子8月3日下午在台東都蘭海域落水失蹤，今早漁民發現遺體出現在東河外海。記者徐白櫻／翻攝 颱風卡努來襲期間，張姓男子與友人在台東都蘭海邊觀浪，突遭風浪捲走消失在海平面。3日意外發生至今，家屬不放棄希望，多日來持續在台東海邊搜尋。今早海巡署人員接獲漁民通知，前往東河外海打撈起一具浮屍，經家屬確認是失蹤的張男無誤。

卡努颱風8月2日發布陸上颱風警報，隔日台東海邊風浪大，3名北部遊客在都蘭海邊戲水觀浪，其中40歲從事物流業的張姓男子突遭大浪捲走，同仁友人急報警，陸海空聯手搜救無下文。

上午10點30分左右，台東海巡署人員接獲漁民通報，都蘭北邊的東河外海疑似出現浮屍，海巡人員派警艇前往打撈，隨後運回富岡漁港。

警方證實，張姓死者身分經家屬確認無誤，送往台東市殯儀館處理後事。