維護壽山行車安全 鼓山警週末取締24件交通違規

高雄市萬壽路經常有登山、健行、騎腳踏車等民眾經過，為了避免交通違規危及其他用路人，轄區警方在週末人潮聚集時加強取締，5、6日2天共開出24件交通違規，其中10件為無照駕駛。

高雄市萬壽路鄰近元亨寺及壽山動物園，常有登山、健行、騎腳踏車及攜家帶眷前往動物園的民眾經過，為了避免交通違規行為危及其他用路人安全，鼓山分局於週末人潮聚集時段編排勤務，針對違規騎士當場予以稽查取締。

高雄市警察局鼓山分局今天發布新聞稿表示，5、6日2天在壽山地區取締無照駕駛10件、改裝車7件、未戴安全帽3件、闖紅燈2件、未依標誌標線行駛2件等，共計24件交通違規。

另外，統計今年在該路段共取締258件交通違規，其中開單舉發10件危險駕駛、移送6件公共危險罪、函報環保局120件噪音通知到檢。

鼓山分局表示，為確保用路人行車安全及維護該地區居民安寧，將持續加強該路段交通違規取締稽查，呼籲駕駛人確實遵守交通規則，減速慢行，避免受罰。