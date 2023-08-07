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6月才剛畢業！女在學校大門口學騎機車 衝入溝渠不治身亡

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今年剛畢業！女在學校大門口學騎機車 竟衝入溝渠不治身亡

聯合報／ 記者石秀華／高雄即時報導

高雄文藻外語大學今年六月甫畢業的丁姓女大生，為考機車駕照，昨深夜在校門口圍牆外步道練習騎機車，未料，疑催油門不慎，連人帶車衝入溝渠下，當場無生命跡象，雖經救護員搶救上岸，送醫後仍傷重於今晨宣告不治。

文藻外語大學今年六月甫畢業的丁姓女大生，昨深夜在校門口學騎機車，不慎衝入溝渠，警消趕抵救援，但丁女送醫宣告不治。記者石秀華／翻攝
文藻外語大學今年六月甫畢業的丁姓女大生，昨深夜在校門口學騎機車，不慎衝入溝渠，警消趕抵救援，但丁女送醫宣告不治。記者石秀華／翻攝

警方調查，22歲的丁姓女大生今年6月才剛從文藻外語大學畢業，昨深夜10時許，丁女為考機車駕照，委託同期畢業的同學曾姓女大生（22歲）先騎機車載她至學校校門口後，丁女在圍牆步道學習騎機車。

未料，丁女疑不熟悉機車催油門的掌控速度，操作不慎下，連人帶車衝破學校旁的護欄，摔落排水溝渠，曾女嚇得打119求救。

警消趕抵現場，救護員發現丁女整個人躺在溝渠一動也不動，攀降下溝渠後，發現丁女已無生命跡象，雖經搶救上岸送醫急救，仍在今晨零時17分許宣告不治。

左營分局表示，目前已由鑑識小組至現場勘察鑑識蒐證，並將曾女列為證人製作筆錄，同時將調閱相關監視器影像，以查明釐清發生原因。

文藻外語大學今年六月甫畢業的丁姓女大生，昨深夜在校門口學騎機車，不慎衝入溝渠，警消趕抵救援，但丁女送醫宣告不治。記者石秀華／翻攝
文藻外語大學今年六月甫畢業的丁姓女大生，昨深夜在校門口學騎機車，不慎衝入溝渠，警消趕抵救援，但丁女送醫宣告不治。記者石秀華／翻攝
文藻外語大學今年六月甫畢業的丁姓女大生，昨深夜在校門口學騎機車，不慎衝入溝渠，警消趕抵救援，但丁女送醫宣告不治。記者石秀華／翻攝
文藻外語大學今年六月甫畢業的丁姓女大生，昨深夜在校門口學騎機車，不慎衝入溝渠，警消趕抵救援，但丁女送醫宣告不治。記者石秀華／翻攝

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