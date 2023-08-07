挑深夜敲破小黃車窗！竊10車得手4萬 娃娃機店也遭殃

新北市42歲周姓男子，因無固定工作缺錢買毒，竟動起歪腦筋專挑計程車下手行竊，6、7月間在汐止區以砸破車窗手法多次竊取財物。汐止警獲報展開追緝鎖定周男犯案，但因周男居無定所，警方經多日偵查後，日前在新店將周男拘捕到案，並查扣犯案工具。詢後依竊盜及毀損罪移送法辦，並向法院聲請羈押獲准。

計程車車窗遭敲破。記者黃子騰／翻攝

據了解，42歲的周姓嫌犯居無定所且無固定工作，因缺錢購買毒品，趁深夜敲破路邊計程車車窗竊取車內財物，2個月內在汐止區犯下10起破窗竊盜案，得手4萬5000元，另外還犯下1起重機車竊盜、1起機車車牌竊盜及1起娃娃機零錢箱竊盜，得手7萬多元，總計犯下13起竊盜案件。