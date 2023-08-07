高雄又見改裝車友炫技 住戶氣炸 警方說話了

高雄鼓山區萬壽路元亨寺旁道路因彎道路寬，被車友當作「壓車」聖地，警方列為治安熱區，最近又有車友上山競速，惹到附近住戶報警，警方派員取締，卻遭車友錄影上傳，還調侃取締員警，鼓山分局今表示，將加強該路段稽查，請車友注意。

元亨寺路段為機車跑山熱門地點，除車友以「壓車」、「翹孤輪」炫技外，還有不少「追焦手」聚集攝影，拍攝耍技的機車，但有住戶認為追焦手鎖定車友拍攝，反助長炫技歪風，尋求警方加強勸導。

今年4月間，警方祭出勸導單呼籲追焦手勿對行經車輛拍照，若造成車禍將列公共危險罪關係人，勸導單一出在網路引起熱議，網友質疑適法性，反酸警方取締超速是否也要簽勸導單，「交警先來簽一張！」

由於車友質疑勸導單法源依據，警方即刻收手，但炫技風氣仍在，昨天又有改裝重機在萬壽路萬壽橋壓車炫技，鼓山警方獲報火速派員警現場取締、勸導，反被車友錄影上傳，藉取締調侃員警。

鼓山分局表示，元亨寺及壽山動物園，常有登山、健行、騎腳踏車及攜家帶眷前往動物園的民眾，違規改裝及噪音車輛在萬壽橋一帶出沒，已讓附近住戶不堪其擾，警方編排專案勤務，加強在該路段取締違規車輛。

根據警方統計，8月5、6兩日在壽山地區取締無照駕駛10件、改裝車7件、未戴安全帽3件、闖紅燈2件、未依標誌標線行駛2件等，共計24件交通違規。

另統計今年度在該路段共取締258件交通違規，其中開單舉發10件危險駕駛、移送6件公共危險罪、函報環保局120件噪音通知到檢。