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匯還工程款45萬？ 婦連收款戶都說不清 桃園警苦勸保住
桃園一名婦人日前到銀行欲臨櫃匯款，稱要匯還45萬元工程款，卻對收款戶交代不清，銀行行員察覺有異報警。員警到場認為婦人誤信詐騙圈套，苦勸她先釐清用途再匯款，成功打消婦人匯款念頭。
八德警分局四維派出所日前下午2點多接到介壽路一段銀行行員報案，稱一名約50多歲的王姓女子至銀行準備要匯款45萬元至他人指定帳戶，行員詢問後發現有異，懷疑對方遭詐騙，通報警方到場協助。
警方抵達後先耐心聆聽案情，並細心詢問王女是否清楚該筆款項去向，王女表示款項是欲還款，但經行員詢問受款戶資料時，王女卻對受款戶資料交代不明。
警方又問王女還款用途，王女稱款項是為付還工程款項，警方向她借手機查證匯款事項，王女卻不願提供手機資訊且支支吾吾，警方苦勸她勿陷詐團話術，務必先清楚了解匯款用途再行匯款避免損失，對此王女聽完警方分析被點醒，總算打消匯款念頭，成功攔阻詐騙案。
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