匯還工程款45萬？ 婦連收款戶都說不清 桃園警苦勸保住

桃園一名女子臨櫃欲匯款45萬元，卻連收款戶資訊都交代不清。記者周嘉茹／翻攝 桃園一名婦人日前到銀行欲臨櫃匯款，稱要匯還45萬元工程款，卻對收款戶交代不清，銀行行員察覺有異報警。員警到場認為婦人誤信詐騙圈套，苦勸她先釐清用途再匯款，成功打消婦人匯款念頭。

八德警分局四維派出所日前下午2點多接到介壽路一段銀行行員報案，稱一名約50多歲的王姓女子至銀行準備要匯款45萬元至他人指定帳戶，行員詢問後發現有異，懷疑對方遭詐騙，通報警方到場協助。

警方抵達後先耐心聆聽案情，並細心詢問王女是否清楚該筆款項去向，王女表示款項是欲還款，但經行員詢問受款戶資料時，王女卻對受款戶資料交代不明。