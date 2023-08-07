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「假老婆」要求投資共創未來 他意亂情迷差點失金70萬

聯合報／ 記者劉明岩／彰化即時報導

彰化警方與金融機構聯手，今年1到7月共成功攔阻詐騙568件，攔阻金額2億4029萬餘元。圖／警方提供
彰化警方與金融機構聯手，今年1到7月共成功攔阻詐騙568件，攔阻金額2億4029萬餘元。圖／警方提供
彰化縣林姓男子在網路結交女網友，以「老公、老婆」相稱，女方要他投資70萬元來證明兩人感情，林男陷入網戀，到銀行辦理貸款時，神色慌張被行員發現有異，請來員警苦勸才保住荷包。彰化縣警局指出，今年215件詐騙匯款案件中，類似「假投資」有146件占近7成，再結合「假交友」，更會讓人意亂情迷而失金。

彰化縣警察局指出，今年1至7月，配合金融機構攔阻詐騙共計568件，攔阻金額2億4029萬餘元。不過，盡管警、銀積極聯手攔阻詐騙，今年仍有215件詐騙匯款案件被得手，分析詐騙手法，以「假投資」146件最多、占67.9%。

警方說，假投資常見以「假名人投資詐騙」，詐騙集團透過臉書、IG或YouTube等，盜用名人照片如財經主持人胡○○、股市投資名人阿○○、投資理財講師艾○○等，創設假臉書及LINE帳號，邀請民眾加入投資群組，讓民眾誤以為可以跟這些名人一起投資，將現金一筆一筆匯到假名人提供的詐騙帳戶，最後發現資金無法提領，假名人的LINE帳號也人間蒸發。警方強調，名人不會教大家投資，千萬不要加入標榜名人的投資群組。

詐騙集團也會利用時下最夯的AI人工智慧題材，以標榜「保證獲利」、「高報酬」、「投資翻倍」為標題，吸引民眾加入群組投資「虛擬貨幣」；近期常見的泰達幣詐騙案件，詐騙手法不外乎要求民眾面交泰達幣、簽署假契約，且購入的泰達幣價格高於市場行情，又會慫恿民眾將泰達幣轉匯到投資平臺，然而群組是假的、投資平台也是假的，虛擬貨幣也無法追回，最終血本無歸。

警方表示，投資虛擬貨幣本身即有高度風險，民眾宜透過國內外交易所買賣虛擬貨幣，並自己妥善保管虛擬錢包帳號及密碼，勿委由他人申請或操作，謹記將虛擬貨幣轉投資，絕對是詐騙。

警方指出，網路交友認識的虛擬情人，也會慫恿民眾為愛投資。彰化縣日前即有案件案例，林姓男子在網路交友認識一名女子，雙方以老公老婆互稱，對方提供投資網站連結，要林男貸款投資，並聲稱是為了彼此未來能有更好的生活，要求林男以行動證明兩人感情，林男深陷情網不疑有他，到銀行辦理70萬元貸款。

不過，機警的行員觀察林男辦理貸款業務過程中，仍不斷使用手機聯繫且神情慌張，經過關懷提問後警覺有異，立即通報警方，員警現場苦口婆心向林男講解「假投資」、「假交友」相關詐騙案例及手法，林男才驚覺受騙。

警方指出，詐騙集團怕被拆穿，會教導民眾在面對銀行行員關懷提問時，以「房屋裝潢修繕」、「償還欠款」、「購買精品首飾」等理由搪塞，令第一線與被害人接觸的行員難以察覺。警方呼籲，民眾臨櫃匯款或申辦網路銀行時，請多配合行員及員警的關懷，據實告知申辦事由，才能判斷是否有遭受詐騙之虞，否則錢一旦匯出去，就追不回了。

縣警局局長張國雄呼籲，倘接獲可疑電話、訊息或網路資訊，可撥打165反詐騙專線，或至就近派出所尋求協助，確保自身財產安全。

儘管警、銀積極聯手攔阻詐騙，但今年1到7月，彰化縣仍有215件詐騙匯款案件被得手，分析詐騙手法，以「假投資」146件最多、占67.9%，並盜用名人照片取信被害人。圖／警方提供
儘管警、銀積極聯手攔阻詐騙，但今年1到7月，彰化縣仍有215件詐騙匯款案件被得手，分析詐騙手法，以「假投資」146件最多、占67.9%，並盜用名人照片取信被害人。圖／警方提供
儘管警、銀積極聯手攔阻詐騙，但今年1到7月，彰化縣仍有215件詐騙匯款案件被得手，分析詐騙手法，以「假投資」146件最多佔67.9%，並盜用名人照片取信被害人。圖／警方提供
儘管警、銀積極聯手攔阻詐騙，但今年1到7月，彰化縣仍有215件詐騙匯款案件被得手，分析詐騙手法，以「假投資」146件最多佔67.9%，並盜用名人照片取信被害人。圖／警方提供

詐騙集團 虛擬貨幣

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