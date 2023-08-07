情侶車鑰匙掉水溝孔攔警求助 警急中生智用「這招」神救援
林姓女子和男友晚間在高鐵左營站停放機車時，林女一時手滑，手中鑰匙不偏不倚掉落水溝孔洞內，兩人焦急之際，見左營分局左營所巡邏警網經過，攔警求助，警方急中生智，返所拿衣架，小心翼翼從孔洞中勾出車鑰匙，讓情侶感激莫名。
左營警分局左營派出所警員陳仕緯、曾馨瑩，4日晚上8時許擔服巡邏勤務，巡經站前北路時，發現一對情侶站在路旁不知所措，林姓女子（26歲）見到員警靠近時，揮手求助，警方立即趨前了解。
林女告知警方和男友欲將機車騎進停車場時，她一時手滑，車鑰匙從手中滑落，不偏不倚掉進水溝孔洞內，不知如何是好。
警方得知情侶窘境，先用手電筒探照洞口，發現鑰匙就在水溝底，急中生智下，先返回派出所拿了一個衣架，將衣架拉成條狀，小心翼翼地勾出車鑰匙交給林女，讓林女感動不已，對警方積極協助深表謝意。
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