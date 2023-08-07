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影／自撞假車禍欲賺保險金 台南警識破1關鍵詐欺罪法辦

聯合報／ 記者黃宣翰／台南即時報導

30歲陳姓男子涉嫌在台南市安平區光州一街上製造自撞路燈的假車禍，市警四分局交通分隊到場處理後，調閱監視器畫面，發現陳的車輛未撞上路燈，車損在報案前早已毀損，企圖以假車禍向保險公司詐領保險金，警詢後昨天依詐欺罪嫌法辦。

「我車子自撞到路燈，要報案辦保險理賠。」陳姓男子7月21日向警方報案，他在安平區光州一街自撞到路燈。

警方受理，審視車禍資料時卻發覺，肇事車輛在撞擊後鈑金呈凹陷狀，不像是碰撞路燈後的形狀；另外深入調查路燈及現場路面周遭，並無散落車輛零件碎片或表面烤漆，察覺有異。

為釐清案情和事發經過，又再調閱周遭及路口監視器畫面以還原現場情形，發現陳的車子早在報案之前，車輛的前保險桿左側就已受損。

由於陳男在事故後，另有向保險公司申請出險，意圖以詐術獲取保險公司理賠，已涉嫌刑法詐欺罪，經警方通知到案說明，警詢後依詐欺罪嫌昨天函送台南地檢署偵辦。

台南市警四分局長王子雄表示，對於員警能觀察入微並積極追查偵辦表示肯定，也呼籲駕駛人切勿心存僥倖以身試法，不僅自身可能受傷，還會負上刑事責任。

30歲陳姓男子涉嫌在台南市安平區光州一街製造自撞路燈的假車禍，以詐領保險金。警方調閱監視器畫面，發現陳的車輛未撞上路燈，依詐欺罪嫌法辦。記者黃宣翰／翻攝
30歲陳姓男子涉嫌在台南市安平區光州一街製造自撞路燈的假車禍，以詐領保險金。警方調閱監視器畫面，發現陳的車輛未撞上路燈，依詐欺罪嫌法辦。記者黃宣翰／翻攝

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