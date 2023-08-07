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影／網路流傳水泥車氣爆死傷驚悚片 宜蘭勞工處：和日前工安意外不同件

聯合報／ 記者戴永華／宜蘭即時報導

宜蘭日前發生水泥車後方載運槽的裝卸蓋無法打開，兩名工人開啟時發生氣爆，遭彈飛重摔落地，造成1死1傷。圖／讀者提供
宜蘭日前發生水泥車後方載運槽的裝卸蓋無法打開，兩名工人開啟時發生氣爆，遭彈飛重摔落地，造成1死1傷。圖／讀者提供
宜蘭蘇澳鎮某水泥廠日前發生工安意外，造成1死1傷，職安署正調查釐清原因。但昨天網路流傳一段29秒的蘇澳鎮水泥載運槽氣爆影片，槽蓋驚悚彈爆後，1人橫躺水泥槽不動。縣政府勞工處表示，影片背景與衣服都不同，宜蘭這件有2個人被彈飛重摔落地，並非同一件。

勞動部職安署5日到宜蘭調查這起意外，蘇澳警方同天對外說明案情，27歲馮姓駕駛水泥車，2日中午到蘇澳某水泥廠載運石灰石與石膏，載運槽的上方入料裝卸蓋無法開啟，以為卡榫卡住了，後方另一輛車的28歲簡姓同事及王姓友人見狀，兩人下車到前車協助。

簡男與王男爬上車頂檢查，試著拆開裝卸蓋，氣壓蓋突然彈起，2人遭受強大氣爆彈飛，摔落地面。簡姓男子頭部重傷，送醫搶救不治，宜蘭五結鄉人；王男搶救後無大礙，花蓮人，昨天轉到一般病房，近日製作筆錄釐清事發經過。

不過，昨天網路流傳一段影片，同樣是有人開啟車頭後方的車槽時，瞬間發生氣爆，1人被彈飛摔落在車槽上，動彈不得，車輛四周揚起大量黑色煙塵。過程相當驚悚，這段影片被說成是蘇澳鎮公安意外。

宜蘭縣勞工處經過比對，兩起事件的車型不同、場景不一樣、死傷者穿著短褲，影片中的男子穿長褲，研判並非同一件，但為何槽體會發生氣爆？的確是應該重視的問題。

勞工處表示，職安署取回相關資料著手調查，初步了解桃園一家預拌混凝廠需料，委請外包商兩輛車到宜蘭這家水泥廠載運；依照正常作業流程，空車槽氣體必須全洩壓才能載貨，馮姓司機表示他有做洩壓動作，全案不排除人為操作疏失，建議員工操作爬到梯上要繫安全帶，保障作業安全。

宜蘭日前發生水泥車後方載運槽的裝卸蓋無法打開，兩名工人開啟時發生氣爆，遭彈飛重摔落地，造成1死1傷。圖／讀者提供
宜蘭日前發生水泥車後方載運槽的裝卸蓋無法打開，兩名工人開啟時發生氣爆，遭彈飛重摔落地，造成1死1傷。圖／讀者提供

宜蘭 蘇澳 氣爆

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