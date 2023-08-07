彎道處路口開車左轉肇事 對向直行男女同乘機車1死1傷

蔡男今早在新北市瑞芳區瑞濱路左轉時，與對向直行龍男騎的機車發生碰撞，龍男送醫不治，後座林姓女子受傷，全案由警方調查中。記者邱瑞杰／翻攝 新北市瑞芳區蔡姓男子今天上午約8點，開車從台2丁線瑞濱路要左轉進入連福新城社區道路時，與對向直行龍男騎的機車發生碰撞，龍男送醫不治，機車後座林姓女子受傷。警員對蔡男實施酒測，數值為0。警方將蔡男帶回偵詢，依過失致死等罪嫌偵辦。

新北市消防局「119」救災救護指揮中心今早7 點58分接案，台2丁線指標13公里瑞濱路連福新城附近路口發生車禍。救護人員到場時，龍男已昏迷，施以急救送送瑞芳礦工醫院，醫師急救後宣告死亡。林女右腳骨折，送往基隆長庚醫院治療後脫險。