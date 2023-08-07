影／金門網紅打卡點突現火燒車 疑似駕駛爬車外求救仍不治

金門「馬山觀測站」是知名觀光景點，也是網美熱門打卡點，但昨日卻發生火燒車死亡意外。金門消防局表示，昨接獲報警前往救援，到場時車輛已全面起火燃燒，並伴隨大量濃煙及爆炸聲響，一名疑似駕駛男子在車輛外發聲求援，身上有多處火傷，送醫搶救後仍宣告不治。

金門「馬山觀測站」昨日發生火燒車死亡意外，一名疑似駕駛在車旁發聲求援，身上有多處火傷，送醫搶救後仍宣告不治。圖／金門消防局提供

消防局說明，抵達現場時車輛已呈全面起火燃燒情形，並伴隨大量黑色濃煙，車頭有爆炸聲響，有一名疑似駕駛在車輛旁求援，經檢視該傷患身上多處火傷，於完成必要救護處置後，立即將患者送醫急救，車輛起火原因由消防局火災調查科持續辦理。

消防局指出，昨下午3時46分接獲報案，在馬山觀測站附近發生一起汽車火警案，車內有人員受困，指揮中心第一時間立即派遣金湖及金沙車組前往救援，計各式消防車、救護車7輛及職消人員13名。

消防局說明，第二大隊金湖、金沙車組抵達現場前，遠方即可目視大量黑色濃煙，抵達後發現該車已呈現全面起火燃燒情形，車頭有爆炸聲響，立即著消防衣裝備並布署水線。

經現場救援隊員李友皓環視一周後，發現車頭左側約3公尺左右有一民眾倒臥，並持續發出聲響求援，消防人員以優勢水線壓制火勢，營造適當安全空間，隨後由救護人員將人先行移至安全處所，傷患身上40%燒燙傷，立即給予必要救護措施後，由救護車接續急救。據警消人員指出，後續送醫到院時就已經沒有生命跡象，經搶救後仍宣告不治。