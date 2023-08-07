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影／轎車路口「撞飛騎士」熱心民眾提供行車影像 目擊者：很恐怖

聯合報／ 記者游振昇／台中即時報導

台中市清水區中華路昨天發生車禍，轎車和機車碰撞後，騎士人車彈飛，目擊者說很恐怖，一名熱心民眾將行車記錄器影像提供給警方，影片也PO上網，網友看到一致說「轎車闖紅燈」，有人怒指轎車駕駛是否是故意殺人，警方表示，肇責仍在調查中。

清水警分局調查，昨天上午11點14分，清水區中華路與民治東路口處發生車禍，50歲李女開轎車沿中華路中間快車道由北往南方向直行，與57歲林女騎機車沿民治東路由東往西方向直行發生碰撞。

警方表示，雙方駕駛經酒測無酒精反應，女騎士身體多處受傷，送梧棲童醫院救治，依規定製作相關資料，移請交通警察大隊分析研判肇責。

一名熱心民眾當時正開車停等紅燈，與女騎士是同向路口，他提供的行車影像顯示，女騎士在對向路口待轉區停等紅燈，綠燈亮時，她騎車往前，另一側轎車疑闖紅燈，開到路口時疑似未減速，在路口撞上機車，騎士彈飛超過轎車車頂後落地，倒地不起，熱心民眾立即停車在路旁，打電話報案，並提供行車影像給隨後到場的員警，協助追查肇責。

網友看到行車影像後說，這輛轎車闖紅燈，有人說轎車駕駛太誇張，附近居民表示，這處大路口停等紅綠燈時，常有駕駛和騎士搶快，提醒大家經過路口要注意安全。

台中市清水區中華路口昨天發生車禍，轎車和機車碰撞，騎士人彈飛。圖／民眾提供
台中市清水區中華路口昨天發生車禍，轎車和機車碰撞，騎士人彈飛。圖／民眾提供

車禍 紅綠燈

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