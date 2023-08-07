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又有行人被撞！高雄婦深夜過馬路遭轎車撞飛 送醫搶救3小時不治

聯合報／ 記者石秀華／高雄即時報導

54歲林姓女子昨深夜10時許徒步穿越高雄鳳山區一處馬路，適劉姓男子駕車經過，未注意林女身影，當場將林整個人撞飛，劉的轎車撞及對向另一輛轎車才停下，林女當場傷重昏迷，送醫搶救3小時不治，詳細車禍肇責由警方釐清。

警方調查，林姓女子昨深夜10時許未走斑馬線，徒步穿越鳳山區五甲二路與自強二路口，當時劉姓男子（25歲）駕駛轎車沿五甲二路由東往西行駛，因未注意林女正走過馬路，當場將林女撞飛，林整個人重摔落地昏迷。

劉男的車撞飛林女後，又撞及對向由涂姓男子（23歲）的轎車車頭才停下，劉車擋風玻璃碎成一片蜘蛛網，涂男轎車右側車頭毀損；警消獲報趕抵現場處理，救護員將重傷的林女送醫急救，但搶救3小時仍宣告不治。

警方事後對劉、涂2人施以酒測，均無酒駕行為，警方將報請檢察官相驗林女死因，警詢後，依過失致死罪嫌將劉男送辦。

高雄劉姓男子昨深夜行經鳳山區一處路口，將穿越馬路林姓女子撞飛，又撞及對向黑色轎車才停下，林女送醫搶救不治。記者石秀華／翻攝
高雄劉姓男子昨深夜行經鳳山區一處路口，將穿越馬路林姓女子撞飛，又撞及對向黑色轎車才停下，林女送醫搶救不治。記者石秀華／翻攝
高雄劉姓男子昨深夜行經鳳山區一處路口，將穿越馬路林姓女子撞飛，又撞及對向黑色轎車才停下，林女送醫搶救不治。記者石秀華／翻攝
高雄劉姓男子昨深夜行經鳳山區一處路口，將穿越馬路林姓女子撞飛，又撞及對向黑色轎車才停下，林女送醫搶救不治。記者石秀華／翻攝
高雄劉姓男子昨深夜行經鳳山區一處路口，將穿越馬路林姓女子撞飛，又撞及對向黑色轎車才停下，林女送醫搶救不治。記者石秀華／翻攝
高雄劉姓男子昨深夜行經鳳山區一處路口，將穿越馬路林姓女子撞飛，又撞及對向黑色轎車才停下，林女送醫搶救不治。記者石秀華／翻攝
高雄劉姓男子昨深夜行經鳳山區一處路口，將穿越馬路林姓女子撞飛，林女送醫搶救不治；圖為事發前一秒監視畫面。記者石秀華／翻攝
高雄劉姓男子昨深夜行經鳳山區一處路口，將穿越馬路林姓女子撞飛，林女送醫搶救不治；圖為事發前一秒監視畫面。記者石秀華／翻攝
高雄劉姓男子昨深夜行經鳳山區一處路口，將穿越馬路林姓女子撞飛，又撞及對向來車才停下，劉車擋風玻璃碎成蜘蛛網，林女送醫搶救不治。記者石秀華／翻攝
高雄劉姓男子昨深夜行經鳳山區一處路口，將穿越馬路林姓女子撞飛，又撞及對向來車才停下，劉車擋風玻璃碎成蜘蛛網，林女送醫搶救不治。記者石秀華／翻攝
高雄劉姓男子昨深夜行經鳳山區一處路口，將穿越馬路林姓女子撞飛，又撞及對向黑色轎車才停下，林女送醫搶救不治，黑色轎車車頭毀損。記者石秀華／翻攝
高雄劉姓男子昨深夜行經鳳山區一處路口，將穿越馬路林姓女子撞飛，又撞及對向黑色轎車才停下，林女送醫搶救不治，黑色轎車車頭毀損。記者石秀華／翻攝

撞飛 酒駕

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