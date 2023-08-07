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台南中西區巷弄多易混淆 車主記錯停車位員警好忙
台南市中西區是台南的精華蛋黃區，巷弄多景色又相似，多數人很容易混淆，昨天有2名市民忘記車停在哪求助，向波麗士大人幫忙找車，警方出動後都在10分鐘內尋獲。
72歲康姓婦人昨天中午12點多向台南市警二分局海安派出所報案，她表示騎機車至水仙宮市場購物後，忘了車停在哪裡，獨自焦急的在市場附近來回尋找，都找不到，只好請求派出所協助。
警員宋冠勳、劉高明調閱附近監視器畫面，10分鐘內順利在民族路三段騎樓地，迅速找回她的機車。康姓老婦人頓時喜笑顏開，一掃心理的焦急憂愁，頻頻感謝員警積極用心的協助尋回機車。康婦說因為年紀稍大，記憶性衰退，買菜後忘記機車停放何處了，真是不好意思。
昨天傍晚6點多，海安所警員盧卜誠、王育彬，接獲報案稱有機車停於民生路上不見了，需要警方協助幫忙。40歲黃姓男子表示，他上午9點多騎乘機車至民生路附近上班，下午6時下班後要騎車返家，卻找不到機車疑似遭人竊取，希望警方協助調查。
警方調查發現，沒有他人騎乘該部車輛、亦無拖吊紀錄，研判應該是記錯停放位置，隨即調閱監視器並至附近搜尋不出10分鐘，便在民生路上發現該部機車，經詢問黃男疑似因天氣太熱，一時熱到昏頭轉向忘記停車位置，黃男對於誤報感到抱歉，也頻頻感謝警方協助。
市警二分局提醒民眾，停好車輛後，利用手機拍下愛車位置，連同附近具有特色背景或門牌、路牌一起拍下來，防止忘記停放位置，才能開開心心出門，快快樂樂回家。
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