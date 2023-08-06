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表演特技？ 高雄女子開皮卡騎上轎車騰空 路人看傻

聯合報／ 記者石秀華／高雄即時報導

張姓女子今晚9時許駕駛福特Ranger皮卡車，行經前金區中華和七賢路口時，疑未注意前方待轉的Lexus轎車，皮卡車撞上後，左側車身神奇地騎上Lexus轎車騰空，就像表演特技般，讓路人看傻眼，轎車車主和女乘客虛驚一場，張女則受輕傷，無大礙。

警方指出，張姓女子（28歲）駕駛黑色的福特Ranger皮卡車，今晚9時許行經前金區中華三路和七賢路口時，疑一時分心恍神，撞上前方在左轉區待轉區由黃姓男子（60歲）駕駛的Lexus轎車。

張女皮卡車左側車身整個騎上Lexus轎車騰空，嚇壞黃男和身旁的葉姓女乘客（60歲），奇特的車禍景像讓路人嘖嘖稱奇。

警方獲報到場處理車禍，當時張女被救下車，幸僅手部受到輕微擦傷，無大礙，警方事後對張、黃兩人酒測，雙方均無酒駕行為，詳細車禍肇責由警方釐清調查。

張姓女子今晚9時許駕駛福特Ranger皮卡車，在前金區中華和七賢路口時，撞上待轉的Lexus轎車，左側車身騎上Lexus轎車騰空，就像表演特技般，讓路人看傻眼。記者石秀華／翻攝
張姓女子今晚9時許駕駛福特Ranger皮卡車，在前金區中華和七賢路口時，撞上待轉的Lexus轎車，左側車身騎上Lexus轎車騰空，就像表演特技般，讓路人看傻眼。記者石秀華／翻攝
張姓女子今晚9時許駕駛福特Ranger皮卡車，在前金區中華和七賢路口時，撞上待轉的Lexus轎車，左側車身騎上Lexus轎車騰空，就像表演特技般，讓路人看傻眼。記者石秀華／翻攝
張姓女子今晚9時許駕駛福特Ranger皮卡車，在前金區中華和七賢路口時，撞上待轉的Lexus轎車，左側車身騎上Lexus轎車騰空，就像表演特技般，讓路人看傻眼。記者石秀華／翻攝
張姓女子今晚9時許駕駛福特Ranger皮卡車，在前金區中華和七賢路口時，撞上待轉的Lexus轎車，左側車身騎上Lexus轎車騰空，就像表演特技般，讓路人看傻眼。記者石秀華／翻攝
張姓女子今晚9時許駕駛福特Ranger皮卡車，在前金區中華和七賢路口時，撞上待轉的Lexus轎車，左側車身騎上Lexus轎車騰空，就像表演特技般，讓路人看傻眼。記者石秀華／翻攝

車禍 福特 車主

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