表演特技？ 高雄女子開皮卡騎上轎車騰空 路人看傻

張姓女子今晚9時許駕駛福特Ranger皮卡車，行經前金區中華和七賢路口時，疑未注意前方待轉的Lexus轎車，皮卡車撞上後，左側車身神奇地騎上Lexus轎車騰空，就像表演特技般，讓路人看傻眼，轎車車主和女乘客虛驚一場，張女則受輕傷，無大礙。

警方指出，張姓女子（28歲）駕駛黑色的福特Ranger皮卡車，今晚9時許行經前金區中華三路和七賢路口時，疑一時分心恍神，撞上前方在左轉區待轉區由黃姓男子（60歲）駕駛的Lexus轎車。

張女皮卡車左側車身整個騎上Lexus轎車騰空，嚇壞黃男和身旁的葉姓女乘客（60歲），奇特的車禍景像讓路人嘖嘖稱奇。