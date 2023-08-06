聽新聞
test
0:00 / 0:00
表演特技？ 高雄女子開皮卡騎上轎車騰空 路人看傻
張姓女子今晚9時許駕駛福特Ranger皮卡車，行經前金區中華和七賢路口時，疑未注意前方待轉的Lexus轎車，皮卡車撞上後，左側車身神奇地騎上Lexus轎車騰空，就像表演特技般，讓路人看傻眼，轎車車主和女乘客虛驚一場，張女則受輕傷，無大礙。
警方指出，張姓女子（28歲）駕駛黑色的福特Ranger皮卡車，今晚9時許行經前金區中華三路和七賢路口時，疑一時分心恍神，撞上前方在左轉區待轉區由黃姓男子（60歲）駕駛的Lexus轎車。
張女皮卡車左側車身整個騎上Lexus轎車騰空，嚇壞黃男和身旁的葉姓女乘客（60歲），奇特的車禍景像讓路人嘖嘖稱奇。
警方獲報到場處理車禍，當時張女被救下車，幸僅手部受到輕微擦傷，無大礙，警方事後對張、黃兩人酒測，雙方均無酒駕行為，詳細車禍肇責由警方釐清調查。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言