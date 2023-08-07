聽新聞
test
0:00 / 0:00

苗栗一家5口陳屍車內 最小才4歲

聯合報／ 記者范榮達朱冠諭曾增勳／連線報導

苗栗縣汶水老街協雲宮一條偏僻農路旁，出現停放多日的轎車，車內的大人小孩已死亡。圖／讀者提供
苗栗縣汶水老街協雲宮一條偏僻農路旁，出現停放多日的轎車，車內的大人小孩已死亡。圖／讀者提供
卅一歲傅姓男子、廿六歲巫姓妻子與三名稚齡兒女，昨天上午被農民發現陳屍在苗栗縣獅潭鄉產業道路旁一輛轎車內，遺體均已腐爛發出惡臭，死亡多日。三名小孩年僅七歲、五歲、四歲，疑被父母帶上絕路，警方未找到遺書，原因不明，檢方指示解剖釐清。

據了解，五人陳屍處位於獅潭鄉八角林偏僻農路，人跡罕至，昨天清晨六時許一名筍農要上山工作，發現該轎車停在路旁傳出惡臭，覺得奇怪，上前查看見車內躺著人，嚇得報案。

員警到場，發現車上五人均已死亡，傅姓男子坐在駕駛座、妻子坐在右前座，三名小孩擠在後座，五人遺體均已腐爛，死亡至少五天；警方初步研判疑似在車內吸入廢氣導致一氧化碳中毒。

警方調查，傅男一家五口今年二月才從苗栗搬到桃園市中壢區租屋居住，上月卅一日回苗栗縣大湖鄉老家，向家人借轎車外出，曾到便利商店購物，親友沒感覺有異狀；警方搜尋車內及五人桃園住處都沒找到遺書，臉書一切正常，桃園市社會局也表示無通報紀錄。

傅家大女兒今年升國小，次子就讀幼兒園，幼女尚未就學；傅男居住地與戶籍並不相同，當地里長表示傅男曾說是為了女兒上小學「寄戶口」。

鄰居表示，傅男開大貨車為生，巫女在檳榔攤上夜班，一家人感情融洽，有聽說車貸、借款，但金額不多，完全不像有尋短跡象；檢察官昨天傍晚相驗後，認為原因不明，指示擇日解剖。

大湖鄉長黃惠琴說，與死者一家人是苗栗老鄰居，傅姓夫妻平時對孩子照顧有加，常一起上街採買東西，三名小孩也都很有禮貌，家庭和樂，完全看不出異狀，令她難以相信。

★珍惜生命，若您或身邊的人有心理困擾，可撥打
安心專線：1925｜生命線協談專線：1995｜張老師專線：1980

桃園 家人 鄰居

延伸閱讀

視同重大刑案偵辦…桃市五口命案初排外力 苗檢今相驗將擇期解剖

警初步排除外力…苗栗一家五口同車氣絕 鄰居嘆：一家和樂、妻子樂觀

人倫悲劇…苗栗一家五口同車亡 桃市社會局憾：過去無通報紀錄

苗栗一家五口轎車內中毒亡 親友泣：最小女孩才4歲

相關新聞

苗栗一家5口陳屍車內 最小才4歲

卅一歲傅姓男子、廿六歲巫姓妻子與三名稚齡兒女，昨天上午被農民發現陳屍在苗栗縣獅潭鄉產業道路旁一輛轎車內，遺體均已腐爛發出...

桃園中壢忠貞市場越南麵包店422人中毒 遭罰54萬

桃園市中壢忠貞市場知名「阿箴越南法國麵包」攤商，8月3日爆發集體食品中毒，有人專程排隊購買，1家4口至今反覆高燒、腹瀉、...

2千多隻鵪鶉遭棄置 彰化動防所緝凶

彰化縣社頭鄉清水岩十八彎古道前晚被棄置2千多隻鵪鶉，逾半已死亡，地方懷疑可能是因禽流感被棄置，不過社頭鄉代會主席陳慶福表...

孕婦走斑馬線險被撞 警卻無法罰

一名孕婦日前走在北市文山區羅斯福路巷口一處斑馬線時，一輛黑色休旅車左轉時未減速，差點就要撞上，幸而孕婦急忙跳開才逃過劫。...

表演特技？ 高雄女子開皮卡騎上轎車騰空 路人看傻

張姓女子今晚9時許駕駛福特Ranger皮卡車，行經前金區中華和七賢路口時，疑未注意前方待轉的Lexus轎車，皮卡車撞上後...

6天檢舉5次警開34張罰單 高雄里長廣播怒罵檢舉人惹議

高雄市三民區一處社區轎車違停嚴重，被檢舉達人盯上，6天檢舉5次，連颱風天也不放過，警方依法開出34張罰單，里長接獲里民陳...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦