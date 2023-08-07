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孕婦走斑馬線險被撞 警卻無法罰

聯合報／ 記者翁至成林麗玉劉明岩／連線報導

行人行經斑馬線示意圖。圖／聯合報系資料照片
行人行經斑馬線示意圖。圖／聯合報系資料照片
一名孕婦日前走在北市文山區羅斯福路巷口一處斑馬線時，一輛黑色休旅車左轉時未減速，差點就要撞上，幸而孕婦急忙跳開才逃過劫。孕婦到轄區派出所申請閱覽監視器影像，確實符合不禮讓行人要件，但警方表示，公家監視器不得作為舉發之唯一依據，無法對休旅車開罰。

對此，議員李明賢說，監視器影像當然要作為防範犯罪或行車安全佐證，警方解釋理由太過推託，警分局應強化教育並統一解釋。北市交通警察大隊表示，尊重文山警第二分局的判斷作法。

近日YouTube上傳一部行人地獄影片，影片中一名孕婦綠燈撐傘走斑馬線過馬路時，休旅車左轉時沒減速，幸好孕婦跳開才逃過一劫，驚險瞬間讓人捏把冷汗。

轄區文山警第二分局說，事發時間是6月4日下午4時30分，該名女子有到景美派出所申請閱覽監視器影像，確實符合不禮讓行人要件，但因「台北市錄影監視系統設置管理自治條例」規定，交通舉發取締未符合設置公家監視器目的，不得作為舉發之唯一依據。

警方表示，道交條例第7-1條規定，民眾針對未禮讓行人行為，得於違規7日內舉，關鍵就在民眾需自行舉證，不能僅用公家監視器畫面檢舉，因此無法開罰。

執業律師洪志賢說，警方解釋不合理，人民不可能整天拿著手機錄影自行舉證，且監視器是固定的，不會因人的操作產生誤差，當然有其證據力，否則公家為什麼要設置監視器。

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