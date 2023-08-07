桃園中壢忠貞市場越南麵包店422人中毒 遭罰54萬

中壢忠貞市場知名「阿箴越南法國麵包」攤商爆發集體食物中毒案，部分檢體驗出沙門氏菌，衛生局裁罰54萬，並啟動東南亞即時食品（冷食）稽查專案（圖）。圖／桃園衛生局提供 桃園市中壢忠貞市場知名「阿箴越南法國麵包」攤商，8月3日爆發集體食品中毒，有人專程排隊購買，1家4口至今反覆高燒、腹瀉、絞痛住院，市府衛生局統計至昨天422人受害，開出54萬元罰鍰，並依相關規定移送桃園地檢署偵辦。檢方昨表示，本案屬重大違反食品安全衛生事件，已主動分案調查。

市議員梁為超表示，未來針對這些名店或是非常熱門的攤販，都要有稽查規範，必須有稽查流程標準，尤其非正規攤販店面，可能未被市府重視稽查環境或未定期檢查，將來都要重視和納入衛生食品稽查範圍。

市議員舒翠玲說，開罰54萬元應可起遏阻效果，關鍵在後續市府該如何輔導稽查，該店現場只是攤位，四周沒有適當的洗滌、生熟食分流的空間；未來如何輔導該店達到環境衛生要求，及納入列管加強稽查才是關鍵。

中壢忠貞市場知名「阿箴越南法國麵包」攤商爆發集體食物中毒案，部分檢體驗出沙門氏菌。圖／桃園衛生局提供

衛生局8月4日接獲通報，許多購買食用阿箴越南法國麵包的民眾，8月3日中午起陸續出現食物中毒的症狀，人數一路從60人飆升到昨天422 人，住院有16人，衛生局問卷調查243人，其中229人，出現身體寒顫、發燒、惡心、嘔吐、腹瀉症狀。

衛生局指出，部分檢體驗出沙門氏菌，勒令業者停業，依違反食品安全衛生管理法規定裁罰54萬元，並依相關規定移送桃園地檢署偵辦，同時啟動東南亞即時食品（冷食）稽查專案，全面稽查市內攤商食品安全。

市府表示， 此次事件處理層級將由副市長王明鉅親自督導，未來除加強稽查，也研擬開設食安會報，主動找來食品及加工業者優先輔導，避免再發生食材處理不當等情況。

被害民眾因食物中毒送急診，許多人紛紛到google地圖上刷負評評論；一名家住新北市中和的家庭主婦，因看了YT網紅推薦，全家人大老遠開車到中壢排隊購買，結果1家4口反覆高燒、腹瀉、絞痛住院，經搜尋網路發現該店過去一年多就曾經發生食物中毒事件，大罵害人不淺。

衛生局指出，業者有投保產品責任險，業者表示會委由保險公司協助後續理賠事宜，中央健保署也將依規定執行代位行使損害賠償請求權，及有關消費者與業者溝通賠償事宜；市府呼籲衍生消費爭議者，可撥打1950向市府消費者服務中心諮詢、申訴，或至行政院消費者保護會網站線上申訴。