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視同重大刑案偵辦…桃市五口命案初排外力 苗檢今相驗將擇期解剖

聯合報／ 記者范榮達曾增勳／連線即時報導

桃園市一家五口今天被發現陳屍在苗栗縣偏僻農路車內，檢警相驗初步排除外力介入，應無他殺之嫌，不過，將擇期解剖，進一步查明死因，苗檢還嚴正聲明類似人倫悲劇案件，將視為重大刑案，嚴正偵辦。

苗栗縣獅潭鄉一名筍農今天上午到八角林工作，察看發現農路停放的轎車，車內傅姓男子（31歲）、巫姓太太（26歲），及7歲、5歲、4歲3名小孩陳屍，檢警今天相驗，根據跡證初步排除外力介入，應無他殺之嫌，將擇期解剖，進一步確認死因。

苗栗地檢署並嚴正呼籲，幼年子女並非家長個人財產，非家長因任何緣由得予生殺予奪，刻意剝奪子女性命，為法治人倫所不許，面對此類案件，即屬人倫悲劇，本署仍將視為重大刑案，嚴正偵辦。

警方查訪，傅男老家在苗栗縣大湖鄉，今年初搬到桃園市租住，傅男從事駕駛大貨車工作、巫女照顧三名子女，晚上並在門口檳榔攤兼職貼補家用，親友、鄰居都說一家和樂，也沒有發現任何異狀，突然傳來惡耗，也讓人錯愕。

警方調查，傅男一家五口，5天前全家回到苗栗縣大湖鄉老家，向家人借轎車，當天一起到便利商店購物，今天被發現陳屍車內，車子及遺體沒有外力介入，車內及桃園租住處都沒有發現遺書，臉書也很正常，疑似吸入廢氣致死。

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桃園市一家五口今天被發現陳屍在苗栗縣偏僻農路車內，檢警相驗初步排除外力介入，應無他殺之嫌。圖／民眾提供
桃園市一家五口今天被發現陳屍在苗栗縣偏僻農路車內，檢警相驗初步排除外力介入，應無他殺之嫌。圖／民眾提供

苗栗縣 桃園 子女

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