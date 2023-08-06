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高中生外出散心未歸…家屬報案急協尋 2天後發現落海死亡

聯合報／ 記者邱瑞杰／基隆即時報導

基隆市1名黃姓高中生前天跟家人說要外出散心，整夜沒回家。家人昨天報警協尋，警方調閱監視器看到他走到潮境公園一帶。消防人員今天獲報，在長潭里漁港紅燈塔附近消波塊水域將黃姓少年打撈上岸，已經死亡。警方通知家人指認身分無誤，報請檢察官相驗，釐清死因。

海巡署第2岸巡隊基隆市長潭里安檢所岸巡人員，今日下午看到長潭里漁港紅燈塔附近水域，有人在海面上載浮載沉，通報消防局救援。消防人員趕到現場後將人救起，但已明顯死亡。

死者穿著就讀學校的外套，警方依據死者特徵，研判是昨天家屬報案協尋的黃姓少年，通知家屬到場指認無誤。家人得知少年死亡，痛哭失聲。

據了解，黃姓少年近日情緒顯得低落，4日外出後失去音訊，家人5日上午到派出所報案協尋。警方依據家屬提供的資訊，前往少年前去的地方都沒有找到人，另外調閱監視器追查去向，看到黃姓少年今天凌晨出現在潮境公園一帶，通知家屬去找人，但沒有看到他，岸巡人員下午發現他落海死亡。

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基隆市黃姓高中生今天被人發現落海死亡，家人指認身分無誤，警方報請檢察官相驗，釐清死因。記者邱瑞杰／翻攝
基隆市黃姓高中生今天被人發現落海死亡，家人指認身分無誤，警方報請檢察官相驗，釐清死因。記者邱瑞杰／翻攝
基隆市黃姓高中生今天被人發現落海死亡，家人指認身分無誤，警方報請檢察官相驗，釐清死因。記者邱瑞杰／翻攝
基隆市黃姓高中生今天被人發現落海死亡，家人指認身分無誤，警方報請檢察官相驗，釐清死因。記者邱瑞杰／翻攝

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