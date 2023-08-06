快訊

U12世界盃／沈偉凡「報仇」 四局結束中華隊2：2追平美國

高市桃源區三里7日停班課 明霸克露便橋維修要看地基

U12世界盃／美國頭部撲本壘得分不算 特殊規則救了中華隊

夫妻出門晨運被撞飛…計程車疑闖紅燈撞上雙載機車 妻昏迷指數3不樂觀

聯合報／ 記者翁至成／台北即時報導

台大公館商圈今天清晨6點多發生嚴重車禍，一輛計程車闖紅燈攔腰撞上綠燈直行的雙載機車，傷者是杜姓男子和張姓女子，2人為夫妻，杜男頭部撕裂傷沒有生命危險，張女傷勢嚴重，手腳多處骨折，頭部、腹部嚴重內出血，開刀後昏迷指數3，情況不樂觀。

監視畫面曝光，可見雙載機車守規矩，等綠燈亮後才緩慢起步，卻被搶快的運將直接撞上，撞擊力道大，人車瞬間噴飛，騎士杜男（54歲）跟後座妻子張女（54歲）都飛到計程車頂高度以上，2人重摔攤倒在地動彈不得，機車零件四散，地面有明顯血跡。

警方清晨6點13分獲報，羅斯福路與新生南路口發生車禍，趕抵協助傷者送醫，杜男送台大醫院治療沒有生命危險，張姓女子傷勢嚴重，頭部、腹部內出血、手腳骨折，送萬芳醫院開刀治療，昏迷指數3，仍在加護病房觀察。

據悉，夫妻2人當時要去台灣大學運動場晨運，途中不幸遭撞，肇事的計程車駕駛洪男（63歲）警詢時稱自己載客比較急，但強調當時燈號是黃燈才闖；警方已調閱路口監視器畫面，詳細肇事責任待後續釐清。

台大公館商圈今天發生嚴重車禍，一輛計程車搶快闖紅燈，撞上綠燈直行的雙載機車，傷者是一對夫妻，2人重摔落地送醫，妻子傷勢嚴重，術後昏迷指數3、情況不樂觀。圖／取自記者爆料網
台大公館商圈今天發生嚴重車禍，一輛計程車搶快闖紅燈，撞上綠燈直行的雙載機車，傷者是一對夫妻，2人重摔落地送醫，妻子傷勢嚴重，術後昏迷指數3、情況不樂觀。圖／取自記者爆料網
台大公館商圈今天發生嚴重車禍，一輛計程車搶快闖紅燈，撞上綠燈直行的雙載機車，傷者是一對夫妻，2人重摔落地送醫，妻子傷勢嚴重，術後昏迷指數3、情況不樂觀。記者翁至成／翻攝
台大公館商圈今天發生嚴重車禍，一輛計程車搶快闖紅燈，撞上綠燈直行的雙載機車，傷者是一對夫妻，2人重摔落地送醫，妻子傷勢嚴重，術後昏迷指數3、情況不樂觀。記者翁至成／翻攝
台大公館商圈今天發生嚴重車禍，一輛計程車搶快闖紅燈，撞上綠燈直行的雙載機車，傷者是一對夫妻，2人重摔落地送醫，妻子傷勢嚴重，術後昏迷指數3、情況不樂觀。記者翁至成／翻攝
台大公館商圈今天發生嚴重車禍，一輛計程車搶快闖紅燈，撞上綠燈直行的雙載機車，傷者是一對夫妻，2人重摔落地送醫，妻子傷勢嚴重，術後昏迷指數3、情況不樂觀。記者翁至成／翻攝
台大公館商圈今天發生嚴重車禍，一輛計程車搶快闖紅燈，撞上綠燈直行的雙載機車，傷者是一對夫妻，2人重摔落地送醫，妻子傷勢嚴重，術後昏迷指數3、情況不樂觀。記者翁至成／翻攝
台大公館商圈今天發生嚴重車禍，一輛計程車搶快闖紅燈，撞上綠燈直行的雙載機車，傷者是一對夫妻，2人重摔落地送醫，妻子傷勢嚴重，術後昏迷指數3、情況不樂觀。記者翁至成／翻攝

台大公館商圈今天發生嚴重車禍，一輛計程車搶快闖紅燈，撞上綠燈直行的雙載機車，傷者是一對夫妻，2人重摔落地送醫，妻子傷勢嚴重，術後昏迷指數3、情況不樂觀。記者翁至成／翻攝
台大公館商圈今天發生嚴重車禍，一輛計程車搶快闖紅燈，撞上綠燈直行的雙載機車，傷者是一對夫妻，2人重摔落地送醫，妻子傷勢嚴重，術後昏迷指數3、情況不樂觀。記者翁至成／翻攝
台大公館商圈今天發生嚴重車禍，一輛計程車搶快闖紅燈，撞上綠燈直行的雙載機車，傷者是一對夫妻，2人重摔落地送醫，妻子傷勢嚴重，術後昏迷指數3、情況不樂觀。圖／取自記者爆料網
台大公館商圈今天發生嚴重車禍，一輛計程車搶快闖紅燈，撞上綠燈直行的雙載機車，傷者是一對夫妻，2人重摔落地送醫，妻子傷勢嚴重，術後昏迷指數3、情況不樂觀。圖／取自記者爆料網

計程車 台大醫院 骨折 車禍

延伸閱讀

嫌引擎聲太吵…信義區KTV外爆口角 男客遭排班計程車3司機圍毆

影／屁孩闖紅燈過馬路邊走邊滑手機引撻伐 警：若無檢舉不能開罰

台大公館商圈車禍！計程車載客闖紅燈...夫妻遭撞重傷送醫

被車撞飛！大型猛禽掉進荊棘禁地 專家意外揭「霸氣國鳥」身分

相關新聞

警初步排除外力…苗栗一家五口同車氣絕 鄰居嘆：一家和樂、妻子樂觀

桃園市一家五口陳屍苗栗縣偏僻農路車內，警方初步排除外力介入，目前也查不到遺書，親友都大為錯愕，認為他們沒有任何異樣，不清...

還有生還可能！三星池秘境離奇失蹤案 山友踏查尋奇異叉路

廖姓男子日前在太平山三星池離奇失蹤，這段山路不長且從未有人失蹤，熱心的曾姓山友與妻子最近實地踏查，發現主線旁過了三星弟池...

嫌引擎聲太吵…信義區KTV外爆口角 男客遭排班計程車3司機圍毆

計程車司機羅姓、李姓等3名男子今晨在台北市信義區某KTV排班載客，與客人許姓男子口角，圍毆許造成擦挫傷，警方通知羅、李到...

人倫悲劇…苗栗一家五口同車亡 桃市社會局憾：過去無通報紀錄

苗栗縣獅潭鄉今傳出人倫悲劇，31歲傅男、26歲妻子巫女和他們的3個孩子一家五口陳屍在黑色轎車內，由於地點人跡罕至，被發現...

新北7旬翁要匯「裝潢修繕款」 銀行員發現這一點報警保130萬

新北市77歲吳姓男子，日前在LINE群組認識1名網友，對方聲稱可以代為操作投資，要吳男匯款130萬元至指定帳戶。吳男不疑...

高雄44歲婦人倒臥停車場 目擊者見她從16樓頂直墜

高雄市44歲林姓婦人今下午5時18分許，倒臥在鼓山區河西一路一處停車場死亡，警方到場後拉起封鎖線，確認林婦身分後通知家屬...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦