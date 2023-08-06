夫妻出門晨運被撞飛…計程車疑闖紅燈撞上雙載機車 妻昏迷指數3不樂觀
台大公館商圈今天清晨6點多發生嚴重車禍，一輛計程車闖紅燈攔腰撞上綠燈直行的雙載機車，傷者是杜姓男子和張姓女子，2人為夫妻，杜男頭部撕裂傷沒有生命危險，張女傷勢嚴重，手腳多處骨折，頭部、腹部嚴重內出血，開刀後昏迷指數3，情況不樂觀。
監視畫面曝光，可見雙載機車守規矩，等綠燈亮後才緩慢起步，卻被搶快的運將直接撞上，撞擊力道大，人車瞬間噴飛，騎士杜男（54歲）跟後座妻子張女（54歲）都飛到計程車頂高度以上，2人重摔攤倒在地動彈不得，機車零件四散，地面有明顯血跡。
警方清晨6點13分獲報，羅斯福路與新生南路口發生車禍，趕抵協助傷者送醫，杜男送台大醫院治療沒有生命危險，張姓女子傷勢嚴重，頭部、腹部內出血、手腳骨折，送萬芳醫院開刀治療，昏迷指數3，仍在加護病房觀察。
據悉，夫妻2人當時要去台灣大學運動場晨運，途中不幸遭撞，肇事的計程車駕駛洪男（63歲）警詢時稱自己載客比較急，但強調當時燈號是黃燈才闖；警方已調閱路口監視器畫面，詳細肇事責任待後續釐清。
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