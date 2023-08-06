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警初步排除外力…苗栗一家五口同車氣絕 鄰居嘆：一家和樂、妻子樂觀

聯合報／ 記者范榮達曾增勳／連線即時報導

桃園市一家五口陳屍苗栗縣偏僻農路車內，警方初步排除外力介入，目前也查不到遺書，親友都大為錯愕，認為他們沒有任何異樣，不清楚怎麼會廢棄中毒致死。

苗栗縣獅潭鄉八角林偏僻的農路，筍農今天一早工作，發現停放一輛轎車內5人陳屍，警方據報到案，死者是傅姓男子（31歲）、巫姓太太（26歲），及3名4至7歲小孩，5人死亡多日。

警方調查，傅男一家五口，平日租住在桃園市生活工作，5天前全家回到苗栗縣大湖鄉老家，向家人借轎車，並一起到便利商店購物，家人並未發覺任何異樣，今天被農民發現全家人在一轎車死亡多日，車子及遺體沒有外力介入，疑似一氧化碳中毒致死，警方在車內及桃園租住處都沒有發現遺書，臉書也很正常。

警方查訪鄰居表示傅男駕駛大貨車，巫女在樓下檳榔攤夜班賺錢，全家人感情融洽，沒有特別的大問題，有聽說車貸、借款，但債務金額也不多，巫女還相當樂觀，實在想不透是什麼原因，全案仍在調查中。

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桃園市一家五口陳屍苗栗縣偏僻農路車內，警方初步排除外力介入，全案進一步調查中。圖／民眾提供
桃園市一家五口陳屍苗栗縣偏僻農路車內，警方初步排除外力介入，全案進一步調查中。圖／民眾提供

桃園 苗栗縣 一氧化碳中毒

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