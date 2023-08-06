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新北7旬翁要匯「裝潢修繕款」 銀行員發現這一點報警保130萬

聯合報／ 記者黃子騰／新北即時報導

新北市77歲吳姓男子，日前在LINE群組認識1名網友，對方聲稱可以代為操作投資，要吳男匯款130萬元至指定帳戶。吳男不疑有他前往銀行臨櫃匯款時，行員懷疑吳男遭詐立即報警。永和警方獲報趕抵，吳男原本還向警員堅稱是要匯裝潢款，警員舉出各種詐騙案例勸說後，吳男才驚覺遭詐騙，幸運保住130萬元積蓄。

據了解，家住永和區的77歲吳姓男子，上月底加入LINE股票投資群組，結識群組內自稱投資老師的男子，對方聲稱可以代為操作投資，幫吳男快速獲利。吳男心動之下，依「老師」指示前往銀行欲匯款130萬元至指定帳戶。詐騙集團還教導吳男，若銀行行員詢問，要跟行員解釋是「裝潢修繕費用」，讓款項可以順利匯出。

但行員發現該帳戶有大量金額往來，疑似是詐騙人頭帳戶，經詢問時吳男仍表示是要匯裝潢款項，行員擔心吳男被騙立即報警。永和分局新生派出所接獲報案立即派員趕抵，吳男一開始仍堅稱是裝潢款項，警方告知吳男該帳戶有大筆金額進出，懷疑是詐騙人頭帳戶。吳男才表示是要投資股票，警方立即勸說這是詐騙集團常用手法，在警方耐心解說下，吳男驚覺自己遭騙打消匯款念頭。

永和分局長李崇偉表示，詐騙集團時常利用「投資保證獲利」的群組進行詐騙，甚至會洗腦被害人如何預防行員關懷提問，呼籲民眾切勿輕信，以免血汗錢落入詐騙集團手裡，若遇疑似詐騙情形請撥165或110向警方報案及查證。

警方耐心勸說徐男。記者黃子騰／翻攝
警方耐心勸說徐男。記者黃子騰／翻攝
警員接獲行員報案到場，徐男（左）仍堅稱是要匯裝潢款。記者黃子騰／翻攝
警員接獲行員報案到場，徐男（左）仍堅稱是要匯裝潢款。記者黃子騰／翻攝

詐騙集團 永和 LINE

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