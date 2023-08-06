高市大樓傳工安意外！工人1樓墜至地下3樓骨折 消防員吊掛救人

高雄市楠梓金褔街一棟興建中的大樓今天上午近9時許傳工安意外，許姓工人作業時，從1樓墜落地下3樓，導致右手、腳骨折，消防局出動6車13人前往，以吊掛方式救援，順利協助傷者脫困後送醫治療；意外由勞工局勞檢所調查。

警消調查，許姓男子（46歲）當時在興建中的工地一樓處為攔查看吊掛鋼材作業流程，途中為閃避鋼材時，身體靠近的圍欄疑似不牢固，導致許男整個人掉落地下3樓，所幸掉落處是軟泥砂，無鋼筋及其他建材，否則後果不堪設想。

抵達現場消防員見大樓正興建中救援不易，將受傷的許男台上擔架後固定，並以吊掛方式將傷者吊掛至1樓，許男因右手、右腳骨折、腰也受傷，幸無生命危險，救護員將他緊急送往醫院治療。