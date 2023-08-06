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影／屁孩闖紅燈過馬路邊走邊滑手機引撻伐 警：若無檢舉不能開罰

聯合報／ 記者林昭彰／新北即時報導

近日網路上1段行人低頭滑手機闖紅燈過馬路的影片，引發熱議，地點在新北市三重區，網友形容是「路霸型行人」、諷刺「行人地獄變成行車地獄」。警方則提醒，車輛行近斑馬線，無論綠燈紅燈都要禮讓行人。

當時是2日上午8時30分，1名汽車駕駛綠燈直行至三重區自強路二段與三張街口驟然減速，原因是前方出現2個年輕人，完全無視交通號誌和左右來車，直接闖紅燈穿越馬路，也沒走在斑馬線上，其中1人且全程低頭滑手機。行車記錄影片被貼到臉書「爆怨2公社」，引起網友撻伐。

對此，三重警分局指出，根據道路交通安全規則第103條，汽車行近行人穿越道前，不論有無行車管制號誌，都應減速慢行，即便是未設行人穿越道的交岔路口，只要遇到行人過馬路，均應暫停禮讓。

若因行人違規，車輛不得已無法停讓，可依道路交通管理事件統一裁罰基準及處理細則第12條規定，對駕駛施以勸導，免予舉發。而行人闖紅燈，可依道交處罰條例第78條處罰500元。

若行人違規因而與車輛發生交通事故，雙方依不同比例都有相對肇事責任，雙方都要受罰、承擔肇責。本案因無人對行人闖紅燈提出檢舉，不符合舉發要件，無法開罰。

行車記錄影片被貼到臉書「爆怨2公社」，行人滑手機闖紅燈穿越馬路的行為，引起網友撻伐。圖／翻攝臉書「爆怨2公社」
行車記錄影片被貼到臉書「爆怨2公社」，行人滑手機闖紅燈穿越馬路的行為，引起網友撻伐。圖／翻攝臉書「爆怨2公社」
2名年輕人無視燈號和左右來車，闖紅燈過馬路，其中1人且全程低頭滑手機。圖／翻攝臉書「爆怨2公社」
2名年輕人無視燈號和左右來車，闖紅燈過馬路，其中1人且全程低頭滑手機。圖／翻攝臉書「爆怨2公社」

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