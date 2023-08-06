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苗栗一家五口轎車內中毒亡 親友泣：最小女孩才4歲

聯合報／ 記者曾增勳范榮達／桃園即時報導

苗栗縣獅潭鄉汶水老街協雲宮一條偏僻農路旁，早上近7點一名筍農發現深色轎車在當地已停放多天，農民上前察看發現一家五口陳屍轎車內，並傳出屍臭味，五人疑似一氧化碳中毒亡，死亡至少5天；可憐的是車中後座有3名七歲以下的幼兒，分別為4歲、5歲與7歲，小朋友是否有被下藥，警方還在釐清中。

警方調查，該轎車為31歲傅姓男子向家人商借，他是苗栗大湖鄉民，全家均賴他任聯結車司機養家活口，今年初他才舉家北遷至桃園市中壢區工作，巫姓妻子26歲，親友指出巫姓女子身體不好，都要丈夫開車接送就醫，家中長女7歲已要念小學、次子5歲、最小次女才4歲，孩子可愛貼心，如今全家共赴黃泉，親友非常不捨。

雖然苗栗親友指傅姓男子（31歲）已自苗栗縣遷居桃園市，但警方拜訪桃園市戶籍住處里長得知，傅姓一家人並未住在該地，里長說，傅男只說要寄籍，主要是長女已要上小學，為孩子讀書方便，才請租屋的朋友幫忙同意 「寄戶口」，全家人並未搬進該處。

警方調查，轎車內沒有明顯外力介入情況，但全家五口疑似一氧化碳中毒致死， 遺體均已腐爛；苗栗家人表示傅男假日常帶著妻小返老家訪親友，5天前有回來並沒有特別異樣。

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苗栗縣汶水老街協雲宮一條偏僻農路旁，出現停放多日的轎車，車內的大人小孩已中毒死亡。圖／讀者提供
苗栗縣汶水老街協雲宮一條偏僻農路旁，出現停放多日的轎車，車內的大人小孩已中毒死亡。圖／讀者提供
苗栗縣汶水老街協雲宮一條偏僻農路旁，出現停放多日的轎車，車內的大人小孩已中毒死亡。圖／讀者提供
苗栗縣汶水老街協雲宮一條偏僻農路旁，出現停放多日的轎車，車內的大人小孩已中毒死亡。圖／讀者提供

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