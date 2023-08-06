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執意不穿救生衣 男子蝙蝠洞浮潛溺水命危

中央社／ 新北6日電

52歲男子今天前往新北市瑞芳區蝙蝠洞公園海域浮潛，駐點人員雖規勸海象不佳，但男子仍執意不穿救生衣浮潛不慎溺水，救上岸時已失去呼吸、心跳，送往基隆長庚醫院急救。

新北市消防局中午12時7分獲報後立即出動11車21人前往救援，消防員抵達現場初步瞭解，溺水的這名男子在岸上與31歲和60歲2名男子互不相識，聊天過後相約一同下水浮潛。

駐點人員雖告知3人現場海象不佳，但3人仍堅持只穿水母衣不穿救生衣下水浮潛，不久後在距岸約50公尺、水深7公尺海域發現52歲男子溺水，駐點的三重同心救難協會人員見狀上前救援，男子救上岸時已失去生命徵象，隨即實施心肺復甦急救。

消防員到場接手給予自動心肺復甦機和生命徵象偵測，隨即送往基隆長庚醫院急救，至於同行的2名男子都沒有溺水不須送醫。

溺水 基隆

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