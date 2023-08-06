南投山區淪孤島80人恐斷糧！ 各地特搜隊挺進災區救援
卡努颱風外圍環流及西南風影響，造成南投縣仁愛鄉嚴重災情，土石流爆發導致道路中斷，廬山溫泉區內雲鄉飯店60人、碧綠飯店20多人受困在飯店內。消防署與新北、台中、南投特搜隊共計31人，今天中午出動，將挺進廬山溫泉區執行物資運補與受困民眾後送。空勤總隊與國防部也出動直升機載運1000公斤物資馳援。
新北市消防局表示，新北特搜隊由慈福分隊長張喬偉帶隊，在南投縣消防局仁愛分隊小隊長引導下，與消防署、台中特搜隊共計31人，將徒步上山進入廬山溫泉區。據當地民眾透露，因遭土石流及洪水侵襲，前往廬山溫泉區的道路皆被水淹沒或是斷裂無法前行。經評估搜救人員也無法背負救援物資上山，僅能從廬山吊橋附近上攀繞山路，待進入災區後再勸導民眾一同下山。
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