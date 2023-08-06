3男相約浮潛 颱風遠離但海象仍差 1人溺水送醫急救中

3名互不認識的男子，今天近午在新北市瑞芳區蝙蝠洞公園臨時相約浮潛，其中陳男在離岸約50公尺海域溺水，被救上岸時已無呼吸心跳。消防人員獲報到場，送醫急救中。

新北市消防局「119」救災救護指揮中心中午12點7分接獲報案，指在蝙蝠洞公園海域有人溺水，出動第6大隊、瑞芳中隊和瑞芳、瑞亭、九份分隊共11車、21人前往救援。

消防員抵達時，52歲陳男已被當地救生員救上岸，見他無呼吸心跳施予急救。消防員到場後接手，救給予自動心肺復甦機及生命徵象偵測，並送往基隆長庚醫院急救。

據了解，陳男和另兩名男子互不相識，今天在蝙蝠洞公園攀談後相約浮潛。駐點的三重同心救難協會救生員看到他們3人只穿防寒衣，覺得不妥，告訴他們海象不佳，建議加穿救生衣，未被採納。

3人下水後，陳男在離岸約50公尺處，水深約7公尺處海域溺水。救生員下水將他拉回岸上並急救，另兩名同伴自行游上岸，意識清醒。