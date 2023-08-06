黏膠怪客出沒！愛車雨刷遭黏矽利康 車主調監視器揪凶
新北市新店39歲徐姓男子，日前發現停在路旁車輛前後雨刷、窗戶遭人以矽利康黏死，徐男見狀氣得立即報警。新店警方獲報後調閱監視器，發現有1名男子於深夜步行經過徐男車輛旁，掏出矽利康就朝車輛雨刷及窗戶下手。徐男懷疑是鄰居所為暫不願提告。警方將待徐男製作筆錄後，循線通知嫌犯到案釐清案情。
有民眾在臉書社團「新店好厝邊」PO出一段影片，監視器畫面中1名穿著汗衫及短褲的平頭男子，步行經過徐男車旁時，逕自掏出預藏的矽利康，塗抹在車尾擋風玻璃及雨刷間，隨後也對駕駛座旁玻璃窗、前擋風玻璃雨刷塗抹矽利康，犯案後慢悠悠的步行離開。
據了解，被害車主徐姓男子隔天見愛車雨刷及窗戶被黏死，氣得立即報警。新店警方到場後調閱監視器，徐姓車主查看後懷疑是鄰居所為，目前暫不願提告毀損。新店警方表示，將待徐男製作筆錄提告後，循線通知嫌犯到案釐清。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言