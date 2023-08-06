世界警消運動會 金門消防員初試啼聲摘二銀佳績
2023年第20屆世界警消運動會近日於加拿大溫尼伯舉行，其中金門消防局第二大隊金湖分隊人員林匯耀參與「18+」組別羽球男子組單打及雙打項目，為我國摘下二銀佳績。
消防局指出，第20屆世界警消運動會7月28日至8月6日在加拿大溫尼伯舉行，我國代表團由內政部警政署及消防署甄選優秀選手組成，與來自世界50多個國家近萬名執法人員共同參與各項競賽。
消防局表示，林匯耀畢業於清華大學經濟系，是體育專長生，參加消防特考分發金門，日前在金湖鎮小徑圓環火燒車事故案件，第一時間危急之際成功將受困車內民眾脫困，挽救一寶貴生命。
這次參與18+組別，也就是18歲以上為未滿30歲年齡層的競賽，在羽球單打取得銀牌，並於高雄港務消防隊方耀霆搭檔取得18+羽球男子組雙打銀牌。
林匯耀分享，原本考量疫情及隊上勤務需求，一度萌生放棄念頭，是消防局長呂英華第一時間打氣與鼓勵，告訴他年輕人追夢要即時，不要讓自己後悔，才堅定他參賽決心。
林匯耀提到，雙打搭配夥伴方耀霆教練是其國中教練，也是決定堅持羽球道路重要的導師，執教風格以鼓勵替代責罵，完全沒有教練的架子，為奠定羽球技能重要基石，教練在這次比賽過程中從旁指導，讓人感覺彷彿回到國中，美好回憶瞬間湧上，是這次勇奪單打銀牌的重要推手。
林匯耀還說，教練年齡38歲可以參加30+雙打組別，勢必會有更高奪牌機會，知道他有參賽的意願而主動邀約18+雙打組合，這也是另類消防精神的傳承，未來期待與教練在世界警察消防運動會殿堂持續發光發熱。
呂英華表示，這屆世界警察消防運動會為該局首次派員參賽，第一次參賽即獲得雙銀的佳績，消息傳回後，全體人員為之振奮，也都替其感到驕傲，期許所有消防人員在所有工作崗位都能效法林匯耀永不放棄堅持精神。
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