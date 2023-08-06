世界警消運動會 金門消防員初試啼聲摘二銀佳績

2023年第20屆世界警消運動會近日於加拿大溫尼伯舉行，其中金門消防局第二大隊金湖分隊人員林匯耀參與「18+」組別羽球男子組單打及雙打項目，為我國摘下二銀佳績。

消防局指出，第20屆世界警消運動會7月28日至8月6日在加拿大溫尼伯舉行，我國代表團由內政部警政署及消防署甄選優秀選手組成，與來自世界50多個國家近萬名執法人員共同參與各項競賽。

消防局表示，林匯耀畢業於清華大學經濟系，是體育專長生，參加消防特考分發金門，日前在金湖鎮小徑圓環火燒車事故案件，第一時間危急之際成功將受困車內民眾脫困，挽救一寶貴生命。

這次參與18+組別，也就是18歲以上為未滿30歲年齡層的競賽，在羽球單打取得銀牌，並於高雄港務消防隊方耀霆搭檔取得18+羽球男子組雙打銀牌。

林匯耀分享，原本考量疫情及隊上勤務需求，一度萌生放棄念頭，是消防局長呂英華第一時間打氣與鼓勵，告訴他年輕人追夢要即時，不要讓自己後悔，才堅定他參賽決心。

林匯耀提到，雙打搭配夥伴方耀霆教練是其國中教練，也是決定堅持羽球道路重要的導師，執教風格以鼓勵替代責罵，完全沒有教練的架子，為奠定羽球技能重要基石，教練在這次比賽過程中從旁指導，讓人感覺彷彿回到國中，美好回憶瞬間湧上，是這次勇奪單打銀牌的重要推手。

林匯耀還說，教練年齡38歲可以參加30+雙打組別，勢必會有更高奪牌機會，知道他有參賽的意願而主動邀約18+雙打組合，這也是另類消防精神的傳承，未來期待與教練在世界警察消防運動會殿堂持續發光發熱。