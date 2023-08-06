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加滿油卻少2格 基隆公車駕駛涉4度偷抽油送辦

中央社／ 基隆6日電

基隆公車處有駕駛員4日發車前巡檢公車，發現加滿油的公車卻少了2格油量，經公車處調查，另一名陳姓駕駛員疑似3日晚間4度抽油，警方詢後依竊盜罪嫌，今天將陳姓駕駛員函送法辦。

基隆市公共汽車管理處營運室總站長鄭文彭上午表示，基隆市政府因應颱風卡努來襲，宣布3日停班、停課，部分市公車則減班發車或停駛，有駕駛員4日一早發車前落實對公車一級保養，發現油箱蓋留有油漬手印，發動車輛後，發覺這輛公車加滿油，油表卻顯示少了2格油量，於是向上級通報。

鄭文彭指出，經調閱監視器，發現陳姓駕駛員3日晚間9時22分疑似4度抽取公車油箱內的柴油，面對詢問，陳姓駕駛員坦承抽油，但辯稱抽出的柴油是加到另1輛公車使用，但從監視器畫面，卻沒看到他將油加入另1輛公車，全案經內部調查後報請警方偵辦。

警方依規定受理後，已調閱監視器畫面，並通知陳姓駕駛員到案說明，詢後依竊盜罪嫌，將陳姓駕駛員函送基隆地檢署偵辦。公車處指出，會全力配合警方調查，如確定人員涉案將依規懲處，避免類似事件再次發生。

公車 基隆 監視器

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