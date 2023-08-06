染禽流感？彰化清水岩古道橫屍遍野 逾千鵪鶉被丟棄動防所緝凶

彰化縣社頭鄉清水岩十八彎古道昨晚被棄置上千隻鵪鶉，有一半以上已死亡，地方懷疑是因禽流感被棄置，或是鄰近南投山區大雨造成鵪鶉畜牧場災情而被亂丟棄，彰化縣動物防疫所長董孟治說，已派員採檢並進行清除消毒，若是因禽流感而棄養，將面臨5萬以上、100萬以下的罰鍰。

社頭鄉代會主席陳慶福表示，社頭鄉清水岩園區昨晚進行夜間生態導覽時，發現有鵪鶉在園道二側跑，原以為是附近竹雞，但仔細一看，竟還有大量鵪鶉死在十八彎古道沿線二側，粗估應至少有二千多隻。

「有夠恐怖，橫屍遍野」，陳慶福表示，昨晚被棄置的鵪鶉不僅大量死亡，沒死的跑出林道也被車輛壓死，還有剛被棄置的鵪鶉還在林道生蛋，也有奄奄一息、或還在林道掙扎跑著的，上山健行的民眾不小心還會踩到鵪鶉屍體。

陳慶福表示，清水岩十八彎古道是水源保護區，平常很多民眾健行休閒步道，竟被當成鵪鶉棄置場，對生態破壞很大，尤其太陽一出來，屍體腐爛後會發臭，衍生細菌，實在是生態浩刼，懷疑有可能是一批生病的鵪鶉，甚至是禽流感，也許業主怕少數染病的會禍延整場撲殺，才亂棄置，實在非常沒公德心。

也有人懷疑是社頭山區鄰近南投縣最近大雨，也可能是山區畜牧場被沖刷衍生災情，而把奄奄一息的鵪鶉運到彰化縣亂倒。

董孟治表示，動防所已派員採樣送驗，採驗結果約2、3天可出爐，今天現場並進行消毒，已請警察單位調閱路口監視錄影畫面以追查棄置者。