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染禽流感？彰化清水岩古道橫屍遍野 逾千鵪鶉被丟棄動防所緝凶

聯合報／ 記者林宛諭／彰化即時報導

彰化縣社頭鄉清水岩十八彎古道昨晚被棄置上千隻鵪鶉，有一半以上已死亡，地方懷疑是因禽流感被棄置，或是鄰近南投山區大雨造成鵪鶉畜牧場災情而被亂丟棄，彰化縣動物防疫所長董孟治說，已派員採檢並進行清除消毒，若是因禽流感而棄養，將面臨5萬以上、100萬以下的罰鍰。

社頭鄉代會主席陳慶福表示，社頭鄉清水岩園區昨晚進行夜間生態導覽時，發現有鵪鶉在園道二側跑，原以為是附近竹雞，但仔細一看，竟還有大量鵪鶉死在十八彎古道沿線二側，粗估應至少有二千多隻。

「有夠恐怖，橫屍遍野」，陳慶福表示，昨晚被棄置的鵪鶉不僅大量死亡，沒死的跑出林道也被車輛壓死，還有剛被棄置的鵪鶉還在林道生蛋，也有奄奄一息、或還在林道掙扎跑著的，上山健行的民眾不小心還會踩到鵪鶉屍體。

陳慶福表示，清水岩十八彎古道是水源保護區，平常很多民眾健行休閒步道，竟被當成鵪鶉棄置場，對生態破壞很大，尤其太陽一出來，屍體腐爛後會發臭，衍生細菌，實在是生態浩刼，懷疑有可能是一批生病的鵪鶉，甚至是禽流感，也許業主怕少數染病的會禍延整場撲殺，才亂棄置，實在非常沒公德心。

也有人懷疑是社頭山區鄰近南投縣最近大雨，也可能是山區畜牧場被沖刷衍生災情，而把奄奄一息的鵪鶉運到彰化縣亂倒。

董孟治表示，動防所已派員採樣送驗，採驗結果約2、3天可出爐，今天現場並進行消毒，已請警察單位調閱路口監視錄影畫面以追查棄置者。

以往畜牧場若通報禽流感，撲殺的禽類還可獲補償，董孟治說，若是亂棄置，檢驗結果如果是禽流感，可依據動物傳染病防治條例裁罰5萬以上100萬以下之罰鍰，而且未來撲殺的禽類也不補償。

社頭鄉清水岩十八彎古道昨晚被棄置上千隻鵪鶉，有一半以上已死亡，社頭鄉代會主席陳慶福說，這實在是生態浩刼。記者林宛諭／攝影
社頭鄉清水岩十八彎古道昨晚被棄置上千隻鵪鶉，有一半以上已死亡，社頭鄉代會主席陳慶福說，這實在是生態浩刼。記者林宛諭／攝影
社頭鄉清水岩十八彎古道昨晚被棄置上千隻鵪鶉，有一半以上已死亡，有的還奄奄一息的掙扎亂跑，地方懷疑是因禽流感被棄置。記者林宛諭／攝影
社頭鄉清水岩十八彎古道昨晚被棄置上千隻鵪鶉，有一半以上已死亡，有的還奄奄一息的掙扎亂跑，地方懷疑是因禽流感被棄置。記者林宛諭／攝影
社頭鄉清水岩十八彎古道昨晚被棄置上千隻鵪鶉，有一半以上已死亡，地方懷疑是因禽流感被棄置，動防所已採驗追查。 圖／彰化動防所提供
社頭鄉清水岩十八彎古道昨晚被棄置上千隻鵪鶉，有一半以上已死亡，地方懷疑是因禽流感被棄置，動防所已採驗追查。 圖／彰化動防所提供
社頭鄉清水岩十八彎古道昨晚被棄置上千隻鵪鶉，有一半以上已死亡，有的還奄奄一息的掙扎亂跑，地方懷疑是因禽流感被棄置。記者林宛諭／攝影
社頭鄉清水岩十八彎古道昨晚被棄置上千隻鵪鶉，有一半以上已死亡，有的還奄奄一息的掙扎亂跑，地方懷疑是因禽流感被棄置。記者林宛諭／攝影
社頭鄉清水岩十八彎古道平常很多民眾健行休閒步道，昨晚竟被棄置上千隻鵪鶉，有一半以上已死亡，動防所已採驗追查。
社頭鄉清水岩十八彎古道平常很多民眾健行休閒步道，昨晚竟被棄置上千隻鵪鶉，有一半以上已死亡，動防所已採驗追查。

禽流感 牧場

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