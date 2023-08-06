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影／尋獲南投失聯縣民影片曝光！ 台中特搜續往災區救援

聯合報／ 記者陳宏睿／台中即時報導

台中市消防局特搜大隊昨天、今天陸續挺進南投災區救援，今早10時許，在一處山谷崩落處，尋獲失聯的林姓縣民，據查，林男是為巡視農田災情，才遭土石崩落橫禍，特搜大隊將持續前往南投其他災區救援。

台中市消防局表示，今天上午10時許，消防局特搜大隊與南投縣消防局、神鷹救難隊、國軍弟兄等單位，在一處山谷土石崩落區，尋獲一具罹難者遺體，經家屬協助辨識身分後，確認是已失聯的林姓縣民，救援人員得知時，十分難過、不捨。

經查，林姓死者是在卡努颱風的豪雨災情，待雨勢暫歇時，巡視農田災情，但不幸遭土石崩落，遇到橫禍。

台中市消防局表示，此次搜救行動動員了台中市搜救隊、南投縣消防局、神鷹救難隊、國軍弟兄等多方單位的協力合作，展現通力合作，全力投入搜救的無私精神。雖然付出了最大努力，最終找到失聯者的大體，搜救人員仍然難掩內心的悲痛與不捨，台中市特搜大隊將持續前往，挺進其他災區救援。

台中市消防局特搜大隊今早在南投縣一處山谷崩塌處，尋獲失聯的林姓縣民。圖／台中市消防局提供
台中市消防局特搜大隊今早在南投縣一處山谷崩塌處，尋獲失聯的林姓縣民。圖／台中市消防局提供
台中市消防局特搜大隊今早在南投縣一處山谷崩塌處，尋獲失聯的林姓縣民。圖／台中市消防局提供
台中市消防局特搜大隊今早在南投縣一處山谷崩塌處，尋獲失聯的林姓縣民。圖／台中市消防局提供
台中市消防局特搜大隊今早在南投縣一處山谷崩塌處，尋獲失聯的林姓縣民。圖／台中市消防局提供
台中市消防局特搜大隊今早在南投縣一處山谷崩塌處，尋獲失聯的林姓縣民。圖／台中市消防局提供

台中市 南投 國軍

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