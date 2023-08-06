影／孕婦撐傘過馬路差點被撞！ 北市警：這原因無法開罰
有民眾近日在Youtube「WoWtchout - 地圖型行車影像分享平台」上傳一部行人地獄影片，標題打上「差點被撞的孕婦」，影片中可見，一名孕婦綠燈撐傘走斑馬線過馬路，一輛黑色休旅車左轉時沒減速，差點就要撞上，幸好孕婦急忙跳開才沒有闖禍，畫面讓人捏一把冷汗。
由於影片標註事發地點，事發地在台北市文山區羅斯福路巷口，轄區文山警第二分局回應，該起行人險遭撞的事發時間是6月4日下午4點半，6月8日該名女子有到景美派出所申請閱覽監視器影像，確實符合不禮讓行人要件，不過「台北市錄影監視系統設置管理自治條例」相關使用規定，交通舉發取締未符合設置公家監視器（CCTV）目的，不得作為舉發之唯一依據。
警方表示，根據道交條例第7-1條規定，民眾針對第44條2項未禮讓行人行為，得於違規7日內檢具違規證據資料，向公路主管或警察機關檢舉，關鍵就在民眾需要自行舉證，不能僅用公家監視器畫面檢舉，因此無法開罰。
文山警第二分局指出，上個月舉發車輛不停讓行人違規共140件，平均一天4.5件，為維護行人路權，將持續加強舉發，呼籲車輛駕駛人行經行人穿越道，應減速，禮讓行人優先通行
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