國1凌晨離奇車禍 轎車自撞休息站分隔島波及臨停3車 3人傷送醫
王姓男子今天凌晨駕車南向行經國道1號71.3公里，進入五楊高架道路楊梅休息站時，疑似恍神分心，轎車失控撞擊休息站分隔島，撞擊力猛烈車頭全毀，再撞上休息站暫停的3輛轎車。這起4車車禍，包括王男等3人受傷，消防局將傷者送醫，肇事責任由國道警方調查釐清。
國道警方表示，王姓男子駕駛黑色轎車行經國1南下行駛，在今天凌晨0時33分，行經國1南下71.3公里處，疑因駕駛分心，失控自撞楊梅休息站分隔島後，更撞擊波及休息站暫停休息的3輛轎車，造成王男等3人受傷，緊急送醫救治，事故已在今天凌晨1時29分排除，警方酒測4車駕駛並未酒駕，警方進一步查明肇事原因和究責。
國道警方表示，用路人駕車行駛高速公路，須保持精神專注，開車避免精神不濟打瞌睡或分心，容易造成嚴重傷亡，呼籲駕駛人「安全距離保持好，養足精神上國道」。
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