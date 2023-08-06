快訊

影／南投失聯農民找到了！ 憾命喪土石流 許淑華哀痛

南投仁愛鄉成孤島 6架次直升機空投2000公斤物資應急

富含蛋白質及不同營養素 世界最長壽藍區居民最常吃這類食物

聽新聞
test
0:00 / 0:00

無照騎車講電話警接連開罰 高雄男罵警「肖仔」怒撕罰單

聯合報／ 記者石秀華／高雄即時報導

蘇姓男子昨日下午騎機車行經高雄鳳山區永忠街，巡邏員警發現他邊騎邊講電話，攔查發現蘇竟無照駕駛，當場對蘇開出2張罰單，蘇不滿以手機反拍警方，怒罵「肖仔」，還將罰單撕了，警方淡定要求無照的蘇男得牽機車不能騎。

鳳山警分局文山派出所員警昨日13時許巡邏行經鳳山區永忠街時，見蘇姓男子（43歲）騎車邊講電話，於是趨前攔查。

警方盤查蘇男身分，發現他無照駕駛，當場依道路交通管理處罰條例第21條1項1款規定「汽車駕駛人未領有駕駛執照駕駛小型車或機車，處6000元以上2萬4000元以下罰鍰，並當場禁止其駕駛」。

因蘇男騎車使用手機，警方另依道交條例第 31-1 條2款「機車駕駛人行駛於道路時，以手持方式使用行動電話、電腦或其他相類功能裝置進行撥接、通話、數據通訊或其他有礙駕駛安全之行為者，處1000元罰鍰」開立罰單。

蘇男見警方連續對他開出至少可罰7000元的2張罰單，當下不滿說，你們警方對百姓都是這種態度嗎？之前買個檳榔紅燈右轉也被攔，當場以手機反拍開單員警，罵警「肖仔」，警方反問蘇：「你在蒐證，還罵我」，蘇改口說罵自己不行嗎？

警方將兩張罰單交給蘇男，蘇接下罰單，當警方的面將罰單撕毀，警方淡定以對，因蘇無照騎車，離去時，警方叮嚀機車要用牽的，否則要扣車，蘇才乖乖照做。警方表示，因罰單已交蘇男，蘇撕毀罰單未觸犯刑法毀壞公文書罪，但罰單仍需繳交。

高雄蘇姓男子無照騎機車還邊講電話，警方攔查對他開出兩張罰單，蘇接下罰單，當警方的面將罰單撕毀。記者石秀華／翻攝
高雄蘇姓男子無照騎機車還邊講電話，警方攔查對他開出兩張罰單，蘇接下罰單，當警方的面將罰單撕毀。記者石秀華／翻攝
高雄蘇姓男子無照騎機車還邊講電話，警方攔查對他開出兩張罰單，蘇接下罰單，當警方的面將罰單撕毀。記者石秀華／翻攝
高雄蘇姓男子無照騎機車還邊講電話，警方攔查對他開出兩張罰單，蘇接下罰單，當警方的面將罰單撕毀。記者石秀華／翻攝
高雄蘇姓男子無照騎機車還邊講電話，警方攔查對他開出兩張罰單，蘇接下罰單，當警方的面將罰單撕毀。記者石秀華／翻攝
高雄蘇姓男子無照騎機車還邊講電話，警方攔查對他開出兩張罰單，蘇接下罰單，當警方的面將罰單撕毀。記者石秀華／翻攝
高雄蘇姓男子無照騎機車還邊講電話，被警方攔查，不滿警方開罰，怒罵警「肖仔」，警淡定仍對他開出2張罰單。圖／取自社群「社會事新聞影音」
高雄蘇姓男子無照騎機車還邊講電話，被警方攔查，不滿警方開罰，怒罵警「肖仔」，警淡定仍對他開出2張罰單。圖／取自社群「社會事新聞影音」

罰單

延伸閱讀

高雄青創打造球王規格學院 助高校生獲美國獎學金

壽山動物園動物福祉支出偏低 高雄議員質疑帳目不清

高雄女匯款買260萬醫療器材 警隔空拆穿國外友人騙術

看見高雄的轉變與美好 藝術家用畫筆記錄城市光影感動

相關新聞

黑鷹直升機救出奧萬大43名遊客 山區慘況曝光

卡努颱風豪雨侵襲，南投仁愛鄉災情嚴重，多處道路中斷、土石流、村民失聯中，43名遊客受困奧萬大，今天凌晨黑鷹直升機分批救出...

新北樹林老翁想去亞東醫院 沒床位改送雙和竟引爆瓦斯

新北市樹林區大慶街某公寓今天凌晨0時許發生瓦斯氣爆，1名70多歲老翁疑因不滿日前要求救護車送他去亞東醫院，但因滿床將他送...

苗栗這條農路傳出屍臭味 赫然見一家五口猝死轎車內

苗栗縣獅潭鄉一條產業道路旁有輛停放多日的轎車，附近農戶上前察看，發現車內有多人似乎 均已氣絕，農民嚇得向大湖警分局報案，...

大甲倉庫凌晨大火 10多輛汽機車燒毀

台中市大甲區通天路一間倉庫今天凌晨發生大火，火勢延燒快速，停在倉庫內外的10多輛汽機車被燒毀，幸無人員傷亡，起火原因消防...

旗津漁港漂男浮屍 腰部綁磚頭、外型特徵曝光

高雄旗津漁港今天上午7時許被發現一具浮屍，港警、港消到場後，派員潛水打撈，約上午9時許成功將遺體打撈上岸，因外型腫脹、表...

無照騎車講電話警接連開罰 高雄男罵警「肖仔」怒撕罰單

蘇姓男子昨日下午騎機車行經高雄鳳山區永忠街，巡邏員警發現他邊騎邊講電話，攔查發現蘇竟無照駕駛，當場對蘇開出2張罰單，蘇不...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦