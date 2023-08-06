無照騎車講電話警接連開罰 高雄男罵警「肖仔」怒撕罰單

蘇姓男子昨日下午騎機車行經高雄鳳山區永忠街，巡邏員警發現他邊騎邊講電話，攔查發現蘇竟無照駕駛，當場對蘇開出2張罰單，蘇不滿以手機反拍警方，怒罵「肖仔」，還將罰單撕了，警方淡定要求無照的蘇男得牽機車不能騎。

鳳山警分局文山派出所員警昨日13時許巡邏行經鳳山區永忠街時，見蘇姓男子（43歲）騎車邊講電話，於是趨前攔查。

警方盤查蘇男身分，發現他無照駕駛，當場依道路交通管理處罰條例第21條1項1款規定「汽車駕駛人未領有駕駛執照駕駛小型車或機車，處6000元以上2萬4000元以下罰鍰，並當場禁止其駕駛」。

因蘇男騎車使用手機，警方另依道交條例第 31-1 條2款「機車駕駛人行駛於道路時，以手持方式使用行動電話、電腦或其他相類功能裝置進行撥接、通話、數據通訊或其他有礙駕駛安全之行為者，處1000元罰鍰」開立罰單。

蘇男見警方連續對他開出至少可罰7000元的2張罰單，當下不滿說，你們警方對百姓都是這種態度嗎？之前買個檳榔紅燈右轉也被攔，當場以手機反拍開單員警，罵警「肖仔」，警方反問蘇：「你在蒐證，還罵我」，蘇改口說罵自己不行嗎？