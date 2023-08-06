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孕婦救護車上急產 竹市消防員化身產婆5分鐘接生

聯合報／ 記者王駿杰／新竹即時報導

新竹市消防局於8月1日受理竹市東區一件孕婦急產案，金山分隊隊員李詠真、干子涵及林鴻任3人接獲任務迅速到場馳援，到場時孕婦羊水已破，送醫途中嬰兒胎頭露出，消防人員立即化身產婆接生，5分鐘後順利協助孕婦於救護車上將胎兒產出，並將母子平安送醫。

消防局指出，25歲的蔡姓孕婦於8月1日早上7點在家，忽然發現陣痛且羊水破水，丈夫立刻打119求助。金山分隊同仁李詠真、干子涵及林鴻任迅速出勤，檢查發現孕婦羊水已破，羊水膜露出，情況緊急，惟評估現場環境不利接生，3利用搬運椅將蔡搬運至1樓，並轉換至救護車上，於救護車上鋪好助產墊、備妥生產包，調整蔡至生產姿勢後隨即送往醫院。

送醫途中，消防員及與林員不斷鼓勵蔡女調整呼吸及用力哈氣，持續給予生命徵象監測，過程中嬰兒胎頭露出，眼看情況緊急，消防員們著手進行接生，蔡幾次出力後小嬰兒於救護車上順利產出，消防員評估嬰兒哭聲宏亮、肌張力良好、血液循環皆正常後，隨即將母子護送至醫院就醫。

去年剛完成高級救護技術員訓練的干子涵說，自己工作經歷5年多，載送過幾次孕婦，這次是第一次親自協助接生，心情仍不免緊張，還好受過專業訓練能臨危不亂協助蔡婦生產，能親自迎接新生命的到來，既興奮又開心。

從事消防工作18年的李詠真表示，跑過很多救護案件，此次為第一次在車上接生，即使經驗老道還是十分緊張，搬運孕婦下樓過程中都深怕孕婦在樓梯間產出，上車後擔任駕駛，一路上更加小心行駛，在駕車途中從後方傳來哇哇哭聲，讓他心中又驚又喜，也感謝平時救護教官們精實的訓練，才能完善處置達成任務。

「真是一輩子不會忘記的經驗」隊員林鴻任說，今年4月中才剛到消防局報到，這次是人生第一次的急產勤務，一開始還未體認到緊急，直到送醫途中才驚覺孕婦就要生產了，當下心情非常緊張，還好遵照學姊的指示從旁協助，看到寶寶出生那一刻充滿感動。

消防局表示，近年竹市雖年緊急救護勤務達2萬餘件，孕婦急產仍不常見，考驗著救護人員平時的訓練紮實度及隨機應變能力，未來救護教官群們也將持續努力提升新竹市的緊急救護品質，提供市民更優質的緊急救護服務。

金山分隊隊員李詠真、干子涵及林鴻任（左起）順利完成接生任務。干子涵第一次親自為產婦接生，既興奮又開心。模擬圖/新竹市消防局提供
金山分隊隊員李詠真、干子涵及林鴻任（左起）順利完成接生任務。干子涵第一次親自為產婦接生，既興奮又開心。模擬圖/新竹市消防局提供

孕婦 接生 救護車

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