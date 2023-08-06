豪雨重創南投仁愛鄉 新北快搜部隊偕醫護、獸醫馳援

受卡努颱風遠來帶來的強勁西南風影響，南投縣仁愛鄉山區降下致災性豪雨引發土石流，造成多處村莊、部落聯外道路中斷，更傳出有民眾失聯。新北市消防局昨天集結整備後，今天清晨45名快搜隊員、醫師、護理師及獸醫師暨4隻搜救犬及20輛救災車輛，攜帶救援器材馳援南投。

新北市消防局表示，新北快搜部隊是國內最具規模的專業搜救隊伍，過去曾參與高雄氣爆救災、復興航空空難、八仙樂園粉塵爆炸、蘇迪勒風災、台南震災、蝶戀花遊覽車翻車救助、花蓮震災、黑鷹直升機救援以及花蓮太魯閣號列車出軌等救援。具有國家重型搜救隊認證，也曾支援國外重大災害救援行動。