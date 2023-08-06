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豪雨重創南投仁愛鄉 新北快搜部隊偕醫護、獸醫馳援

聯合報／ 記者黃子騰／新北即時報導

受卡努颱風遠來帶來的強勁西南風影響，南投縣仁愛鄉山區降下致災性豪雨引發土石流，造成多處村莊、部落聯外道路中斷，更傳出有民眾失聯。新北市消防局昨天集結整備後，今天清晨45名快搜隊員、醫師、護理師及獸醫師暨4隻搜救犬及20輛救災車輛，攜帶救援器材馳援南投。

新北市消防局表示，新北快搜部隊是國內最具規模的專業搜救隊伍，過去曾參與高雄氣爆救災、復興航空空難、八仙樂園粉塵爆炸、蘇迪勒風災、台南震災、蝶戀花遊覽車翻車救助、花蓮震災、黑鷹直升機救援以及花蓮太魯閣號列車出軌等救援。具有國家重型搜救隊認證，也曾支援國外重大災害救援行動。

新北市消防局指出，市長侯友宜昨天主動與南投縣長許淑華聯繫，詢問有無需新北市派員支援，隨後新北市消防局快搜立即進行集結、並整備救災裝備，今天凌晨5時集結45名消防快搜隊員、2名醫師、1名護理師、2名獸醫師等共計50人，攜帶各式救援裝備及器材啟程前往南投，分秒必爭投入救災行動。

新北消防特搜隊員今天清晨出發前往南投救災。記者黃子騰／翻攝
新北消防特搜隊員今天清晨出發前往南投救災。記者黃子騰／翻攝
新北消防快搜部隊整備集結。記者黃子騰／翻攝
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