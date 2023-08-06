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新北有男子疑不滿房東要漲租 引爆瓦斯受傷送醫

中央社／ 新北6日電

新北市樹林區大慶街今天凌晨發生公寓氣爆火警，男子疑不滿房東要漲1000元房租，竟開瓦斯引發氣爆，造成身體多處燒燙傷送醫。警方表示，全案將依公共危險及毀損等罪嫌偵辦。

警消今天凌晨零時15分接獲通報，樹林區大慶街某公寓的5樓竄出火煙，警消迅速到場滅火，救出63歲傷者，全身約有15%的2度燒燙傷，經送醫治療後已無大礙，意識清楚。

警消表示，由於現場瓦斯桶已被開啟且有濃厚瓦斯味，疑似傷者引燃瓦斯起火，燃燒面積約20平方公尺。

樹林分局說明，經警方調查，居住在公寓5樓的男子目前無業，疑因房東要求房租要漲新台幣1000元，引發不滿，於今天凌晨在租屋處打開瓦斯桶並引發氣爆火災，附近住戶從睡夢中驚醒疏散逃生。

警方表示，傷者意識清楚，燒燙傷部位主要集中在下半身，目前已送醫治療 ，全案將依公共危險及毀損罪嫌展開偵辦。

公寓 氣爆

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