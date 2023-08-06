南投仁愛鄉成孤島 6架次直升機空投2000公斤物資應急

卡努颱風侵襲豪雨狂炸南投，南投縣仁愛鄉如孤島，災情慘重，救災工作正積極進行中，南投縣長許淑華說，慈濟與契約廠商已籌備2000公斤物資，包含飲用水、泡麵、罐頭、成人及嬰兒尿布等，將空投至發祥、親愛、都達、精英等村落，協助山上居民度過災情。

許淑華說，縣政府團隊除了積極投入救災及收容災民外，物資的募集運送也是當前主要的工作項目之一。仁愛鄉許多村落形成孤島，為了讓受災民眾免受飢餓及物資缺乏之苦，消防局申請直升機空投物資，讓受災民眾能夠維持最起碼生活所需。

縣府申請國家搜救中心，整合內政部空勤總隊及國防部各分派3架次，共6架次，今天上午自清泉崗及嘉義機場，飛至位於南投市的南投縣體育場，

載運空投物資至發祥村、春陽村、精英村、大同村、親愛村、都達村及南豐村等7村。

其中發祥村的全部及精英村部分物資約300公斤由縣府開口契約廠商提供，其餘南豐村等6村物資約1700公斤均由慈濟慈善基金會捐贈。空投仁愛鄉的急用物資包括，飲用水、罐頭、泡麵、嬰兒奶粉、成人尿布、嬰兒尿布及睡袋等物資，數量從上百箱到數十箱不等。部分直升機飛入仁愛鄉，再陸路分發。

其中第一架次直升機飛至發祥國小投放物資後，會將該村今日需洗腎民眾金文男先生載出，至埔里鎮宏仁國中轉送醫院治療。

許淑華表示，仁愛鄉因地理位置特殊，天然災害的侵襲率高於其他鄉鎮，因災害帶來的經濟損失對地方生產力造成嚴重傷害，致使民眾益發弱勢，感謝慈濟與縣府公私協力合作，共同提供民生物資給仁愛鄉的受災民眾，以能夠撐過災害帶來的影響，早日回歸正常的生活。

許淑華說，這兩天對仁愛鄉持續救災及道路搶修，昨已陸續協助民眾脫困，包括投83線、投89線部分居民。但昨向行政院提出申請空投物資，因目前當地各部落聯外道路仍中斷，並處於斷水停電缺糧，電信設備也並未暢通，已請相關單位全力搶通。

許淑華將前往仁愛鄉災害應變中心，了解災害搶救進度，而按昨至今雨勢趨緩，這兩天道路應該就能順利搶通。