綠點子國際發明暨設計競賽 台南消防團隊勇奪5金4銀

2023年第五屆綠點子國際發明暨設計競賽結果出爐，包括美國、日本及台灣8國參賽，台南市消防局研發團隊共推出10項作品參賽，囊括5金4銀及大會最大獎「評審團特別獎」。

這項比賽8月3日至4日在嘉南藥理科技大學舉行，包括台灣與美國、越南、泰國、日本、韓國、印度及澳洲8國參賽，共計170件作品。

台南市消防局第六大隊大隊長邱淵明，率領「創新研發小組成員」、婦女中隊副中隊長陳淑貞、中信金融管理學院校長施光訓、台灣希望創新公司董事長黃麗如等產官學研合作，推出10件作品，共計9件獲獎，深獲評審的肯定。

獲獎依序為「電動車滅火三利器」榮獲鈦金、 「消防實境繪本」榮獲鈦金、「便攜式輸液加溫器」榮獲金牌、「防切割救護背心」榮獲金牌及特別獎、「消防創意畫冊」榮獲金牌及特別獎、「消防滅火曁遠端即時監控無人機」榮獲銀牌、「8軸水下救援機器人」榮獲銀牌、「連動式住警器」榮獲銀牌、「冷卻背心」榮獲銀牌，合計榮獲最高榮譽2鈦金獎、3金獎、4銀獎及2特別獎。

陳淑貞說，平時感覺台南消防的研發能量真的很強大，此次讓義消也一起參與，深深體會到消防局團隊的士氣。有關民眾宣導部分，推出「消防實境繪本」、「連動式住警器」、「防溺桌遊保佑你」、「消防創意畫冊」等，對於加強宣導方式的趣味性讓民眾更加瞭解與提升民眾的接受度。