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高雄女匯款買260萬醫療器材 警隔空拆穿國外友人騙術
吳姓女子日前到高雄市新興區一家銀行欲匯款260萬給國外黃姓友人，行員認為吳恐遭詐騙報警，警方質疑費用太貴，當場去電黃女查詢，黃說詞反覆，指幫買器材還有保健食品及私人借貸，警認為黃空口說白話，要求黃回國再談，保住吳女積蓄。
新興警分局前金分駐所3日接獲中正四路上一家銀行通報，指吳姓女子（57歲）欲匯款260萬元至國外黃姓女子的帳戶疑似遭詐騙，請求警方到場協助查證。
巡佐錢立屏、警員徐聖崴獲報隨即趕抵銀行了解，吳女告知警方，因要從國外購買醫療器材，匯款260萬元至黃姓友人的指定帳戶，由於260萬不是小數目，警方先檢視吳女手機，發現她和黃女鮮少聯絡，近日才有對話記錄。
警方擔心吳女受騙，當場請吳去電給黃女，警方表明身分後，黃女開始支支吾吾，指稱要幫忙吳買醫療器材，又說要買保健食品，警方質問甚麼保健食品要花260萬？黃又改口指還有私人借貸。
警方認為黃空口說白話，要求黃回國後，再和吳女當面說清楚，吳聽了警方和黃女對話，在警方苦勸下，允諾不再匯款，警方連繫家屬，囑咐要多關心吳女，以免再遭詐騙集團盯上。
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