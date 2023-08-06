安全車距不足 撞上接送洗腎者的車 要賠車損外加租車費

許姓男子開貨櫃車經過路口，追撞前方因見黃燈減速李男駕駛，用來接送洗腎病人的車。李隔天才就醫，控告許男過失傷害罪，檢察官不起訴。李向許男求償損失，基隆地院判決許男應賠償租車費、車子價值減損43萬多元，但不用賠醫藥費和精神撫慰金。

李男提告指出，前年12月4日上午近8點，他駕駛租賃小客車行經台2線指標95公里一處路口停等紅燈時，許男駕駛營業貨運曳引車未注意車前狀況，撞擊他的車，造成他受傷及車子損壞，因此要向許男求償醫療費580元、拖車費550元、租車費16萬8000元、代班司機費1萬7500元、車子價值減損27萬5000元及精神慰撫金3萬元，合計49萬1630元。

許男抗辯表示，李男駕駛租賃車，本應負擔租金，不得請求租車費用。車輛價值減損及修車天數，則按鑑定意見最低金額及最低天數計算。至於李男提起過失傷害告訴，經檢察官不起訴處分終結，否認造成李男受傷，故不得請求醫療費用及精神慰撫金。李男因出庭須另找司機代班費用也應自行承擔，不能轉嫁給他，聲明駁回告訴。

法院查出，許男當天開車因未注意車前狀況過失，撞擊李男的車造成損壞，李曾對許提起過失傷害告訴，經基隆地檢署處分不起訴為事實。許男自承當時因為路口綠燈變黃燈，李男緊急煞車，許也緊急煞車，但已來不及並發生追撞。可見許男並未保持行車安全距離有過失，李男自得請求許男負損害賠償責任。

租車費用部分，法院指李男主張買車承攬診所洗腎病人及隨行照顧家屬接送服務，車輛從車禍當天修復，到去年年1月27日（不含星期日）他以每天3500元價格租車接送洗腎病人，支出租金16萬8000元，並提出證明。法院囑託宜蘭縣汽車商業同業公會鑑定李男車輛維修所需天數為30到45個工作天，實際修車為39個工作天，請求租車費用16萬8000元認屬有據。

至於李男主張車輛因事故受損，修復後交易價值減損27萬5000元損失部等語，法院審視鑑定函內容，事故發生前價值為110萬元，經修復後價值為80到85萬元，減損25到30萬元，也認定求償有據。

對於李男請求賠償項目及金額，法院審理後認定拖車費用550元求償有據。發生車禍後，李男指頭暈想吐，但不需救護車送醫。李隔天到醫院掛急診，但無明顯外傷，醫師僅根據李主訴頭痛、胸痛、下背痛等，診斷證明書記載病名為頭部其他部位挫傷、胸壁挫傷、下背和骨盆挫傷，客觀上難認是因車禍受傷請求賠償醫藥費和精神慰撫金非屬正當。