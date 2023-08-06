影／搜救南投失聯縣民 台中特搜20人、2搜救犬挺進災區

卡努颱風在南投縣造成災情，其中林姓縣民迄今仍失聯，台中市特搜大隊分別在昨天下午、今天清晨，派遣20名隊員、2隻搜救犬挺進災區，協尋失聯男子，希望能盡快有好消息回報。

台中市消防局表示，市長盧秀燕因卡努颱風在南投縣造成的災情，其中林姓縣民迄今失聯，啟動台灣區域治理平台災區支援機制，展開緊急援助行動。

盧秀燕說，中部縣市彼此休戚與共，這次災害搶救更要與時間賽跑，所以市府迅速啟動中臺灣區域治理平台災區支援機制，與南投縣分享救災資源，希望能幫助災民度過難關。

台中市消防局在昨天下午5時許，派出特搜大隊先遣小組5人，前往南投縣消防局仁愛分隊，協助展開搜救行動，今天清晨再派特搜大隊15人、2隻搜救犬加入搜救行列，全力尋找失聯的林姓男子。

消防局長孫福佑說，先遣小組已連夜趕至南投災區，並確認了搜救任務與支援需求，第二批救援人員也在今日清晨出發，將會合特搜大隊展開更廣泛的搜救行動。

台中市消防局特搜大隊是中部縣市唯一具有「中型搜救隊伍能力認證」，具有豐富經驗的救援隊伍，在過去曾參與八八風災、蘇花公路遊覽車墜海事故、花蓮地震、台南維冠大樓倒塌等國內重大災害的救援行動。