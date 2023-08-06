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「民告官」…行政訴訟引入調解制 法官啟動化解民怨

新北樹林老翁想去亞東醫院 沒床位改送雙和竟引爆瓦斯

聯合報／ 記者林昭彰／新北即時報導

新北市樹林區大慶街某公寓今天凌晨0時許發生瓦斯氣爆，1名70多歲老翁疑因不滿日前要求救護車送他去亞東醫院，但因滿床將他送往雙和醫院，今天凌晨撥打119揚言在家引爆瓦斯，沒想到真的點火，救護人員已將他救出送醫。

據了解，老翁精神狀態不穩定，曾報案揚言跳樓，昨天凌晨威脅引爆瓦斯，警方及消防隊獲報趕抵時，他已將桶裝瓦斯搬到陽台，現場瀰漫瓦斯味，消防人員灑水警戒並溝通安撫，老翁仍用打火機點燃瓦斯引發氣爆，瞬間引起火勢。

消防隊連忙撲滅火勢並將意識模糊的老翁救出，他全身多處燒燙傷及玻璃切割傷，躺在擔架上哀號，隨後被送往亞東醫院急救。

★珍惜生命，若您或身邊的人有心理困擾，可撥打
安心專線：1925｜生命線協談專線：1995｜張老師專線：1980

老翁在家點燃瓦斯引發氣爆和火警，消防隊迅速撲滅火勢救人。圖／民眾提供
老翁在家點燃瓦斯引發氣爆和火警，消防隊迅速撲滅火勢救人。圖／民眾提供
老翁在家點燃瓦斯引發氣爆和火警。圖／民眾提供
老翁在家點燃瓦斯引發氣爆和火警。圖／民眾提供
老翁在家點燃瓦斯引發氣爆和火警，碎玻璃散落路面。圖／民眾提供
老翁在家點燃瓦斯引發氣爆和火警，碎玻璃散落路面。圖／民眾提供

氣爆

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