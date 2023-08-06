颱風天4次抽別車油 基隆市公車駕駛到案稱用於自開公車
基隆市公車處前天報案某分站一名駕駛員，在颱風天涉嫌分4次抽取別輛公車油箱內柴油，其他同事檢查公車時發現。警方昨晚傳喚該名司機到案說明，他坦承有抽取別輛公車的油，但用於自己開的公車，只因颱風天便宜行事，警方將再釐清後函送基隆地檢署偵辦。
市公車處調查，某分站一名駕駛員在上班期間，涉嫌抽取別輛公車油箱內之柴油，其他機警的同事於檢查自身車輛油量時，發現車身油箱處留有油漬的手印，通報公車處相關主管查證。
警方說，經市公車處調監視器後發現抽油的是自家人，前天報案。警方昨晚傳喚抽油的駕駛員到案，他坦承有抽取其他同事開的公車的油，因颱風天，都是倒入自己開的公車使用。
市公車處表示，屬盜竊或侵占將全力配合警方調查釐清，如確定人員涉案將依規懲處。
第二分局指出，該駕駛分4次抽取柴油，約抽取14公升，價值約近400元。
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